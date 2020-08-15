Зараз в Україні триває вступна кампанія до вищих навчальних закладів, тож абітурієнти вже визначаються з майбутньою професією. А чи знаєте ви, в яких вишах навчалися українські топ-політики?

Журналісти 24 каналу підготували матеріал, у яких вузах здобували освіту всі президенти та прем'єр-міністри України.

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Де навчалися президенти України

Відомо, що Леонід Кучма здобував освіту свого часу у Дніпровському університеті імені Олеся Гончара. Леонід Кравчук у статусі викладача суспільних наук закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Там же навчався і п’ятий президент Петро Порошенко на факультеті міжнародних відносин та права.

Віктор Ющенко закінчив Тернопільський національний економічний університет, а Віктор Янукович – Донецький національний технічний університет та Університет фінансів та міжнародної торгівлі у Києві.

Володимир Зеленський, який прийшов до влади у 2019 році, свого часу здобув юридичну освіту в Криворізькому економічному інституті Київського економічного університету ім. Гетьмана. Але зазначимо, що за фахом Зеленський ніколи не працював.



Де навчалися президенти України / Інфографіка 24 каналу

Де здобували освіту прем’єр-міністри України

Перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін навчався на гірничому факультеті у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". Ще один прем’єр Віталій Масол закінчив механічний факультет Національного політехнічного університету імені Ігоря Сікорського.

Євген Марчук був свого часу студентом філологічного факультету Державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у Кропивницькому. Наступний прем’єр-міністр Павло Лазаренко здобув освіту на агрономічному факультеті Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Після нього прем’єром був Валерій Пустовойтенко, який навчався в Одеському національному політехнічному університеті. Ще один прем’єр-міністр Анатолій Кінах навчався свого часу у Росії – у Санкт-Петербурзькому державному морському технічному університеті.

Прем’єркою у 2005 році була Юлія Тимошенко. Вона закінчила економічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Юрій Єхануров був свого часу студентом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Микола Азаров закінчив Московський державний університет імені Ломоносова, а Арсеній Яценюк – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та Чернівецький торговельно-економічний інститут.

Володимир Гройсман здобував освіту у Вінницькому інституті регіональної економіки та управління, Міжрегіональній академії управління персоналом та Національній академії державного управління при Президентові України.

Олексій Гончарук, який займав посаду прем’єр-міністра лише кілька місяців, навчався у Інституті права імені Володимира Великого від Міжрегіональної академії управління персоналом (закінчив ступінь магістра права). Також він навчався у Національній академії державного управління при Президентові України.

Нинішній прем'єр Денис Шмигаль є випускником Львівської політехніки, а за освітою він інженер-економіст.



Де навчалися прем'єр-міністри України / Інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що саме зараз випускники обирають, на яку спеціальність та до якого вищого закладу вступати. Абітурієнти 13 серпня розпочали подавати електронні заяви для вступу на бакалаврат. Зробити це можна буде ще до 22 серпня, але якщо ви складаєте творчий конкурс чи вступні випробування замість ЗНО, то всі заявки потрібно подати до 16 серпня.