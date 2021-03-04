В яких областях України учні навчаються дистанційно через карантин: перелік

Джерело:24 канал
Адаптивний карантин почав діяти в Україні з 24 лютого. І хоча більшість країни перебуває у жовтій зоні, школи в деяких областях вже закрили на карантин. Натомість у червоній зоні опинились три області – Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська. В яких містах учні перейшли на онлайн-навчання – читайте у матеріалі.
Через запровадження в Івано-Франківську червоної зони епідемічної небезпеки там повністю закрили дитячі садочки. Проте, за словами мера міста Руслана Марцінкова, можуть зробити чергові садки, щоб батьки могли залишити дітей на якийсь час.
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Натомість школи з 1 березня повністю перейшли на дистанційне навчання. Наразі невідомо, до якої дати діти навчатимуться онлайн.
У Житомирі всі садочки працюватимуть і учні 1 – 4 класів навчатимуться за очною формою навчання. Проте батьки можуть самостійно вирішувати, чи варто відправляти дитину до школи чи ні. Водночас учні інших класів навчатимуться дистанційно.
Але через різке збільшення кількості хворих на COVID-19, у деяких громадах області почали закривати і дитсадки та початкову школу. Йдеться про заклади освіти в Бердичеві та Чуднівській, Новоград-Волинській і Ємільчинській громадах. Школярі там теж на "дистанційнці", а деякі учні навіть пішли на весняні канікули.
У Чернівцях теж закрили деякі садочки та школи. Так, із 383 закладів дошкільної освіти там працюють 268 садочків, які відвідують понад 12 тисяч дітей. Натомість в області учні ходять до шкіл – там очно працюють 395 шкіл, а дистанційно навчають дітей 388 закладів освіти. Ще 7 шкіл – на канікулах.
Зазначимо, що дистанційне навчання запроваджують не лише у регіонах з червоною зоною, а й в інших містах, залежно від складності епідситуації. Зокрема, у Вінниці та Закарпатті.
Голова ОДА Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області для всіх учнів шкіл, включно з 1 – 4 класами запровадили дистанційну форму навчання з 2 березня.
У нас були відкриті школи і минулого тижня ми запровадили дистанційне навчання для 5 – 11 класів. Але на комісії ТЕБ та НС прийняли рішення, що дистанційне навчання треба ввести для всіх, включаючи 1 – 4 класи,
– розповів Борзов.
На Закарпатті з 2 по 15 березня призупинили освітній процес у школах та садочках Хустської громади.
Де ще в Закарпатській області закривають школи: