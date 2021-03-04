Адаптивний карантин почав діяти в Україні з 24 лютого. І хоча більшість країни перебуває у жовтій зоні, школи в деяких областях вже закрили на карантин. Натомість у червоній зоні опинились три області – Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська. В яких містах учні перейшли на онлайн-навчання – читайте у матеріалі.

В яких областях України учні навчатимуться дистанційно через карантин

Івано-Франківськ

Через запровадження в Івано-Франківську червоної зони епідемічної небезпеки там повністю закрили дитячі садочки. Проте, за словами мера міста Руслана Марцінкова, можуть зробити чергові садки, щоб батьки могли залишити дітей на якийсь час.

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Натомість школи з 1 березня повністю перейшли на дистанційне навчання. Наразі невідомо, до якої дати діти навчатимуться онлайн.

Житомир

У Житомирі всі садочки працюватимуть і учні 1 – 4 класів навчатимуться за очною формою навчання. Проте батьки можуть самостійно вирішувати, чи варто відправляти дитину до школи чи ні. Водночас учні інших класів навчатимуться дистанційно.

Але через різке збільшення кількості хворих на COVID-19, у деяких громадах області почали закривати і дитсадки та початкову школу. Йдеться про заклади освіти в Бердичеві та Чуднівській, Новоград-Волинській і Ємільчинській громадах. Школярі там теж на "дистанційнці", а деякі учні навіть пішли на весняні канікули.

Чернівці

У Чернівцях теж закрили деякі садочки та школи. Так, із 383 закладів дошкільної освіти там працюють 268 садочків, які відвідують понад 12 тисяч дітей. Натомість в області учні ходять до шкіл – там очно працюють 395 шкіл, а дистанційно навчають дітей 388 закладів освіти. Ще 7 шкіл – на канікулах.

Зазначимо, що дистанційне навчання запроваджують не лише у регіонах з червоною зоною, а й в інших містах, залежно від складності епідситуації. Зокрема, у Вінниці та Закарпатті.

Вінниця

Голова ОДА Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області для всіх учнів шкіл, включно з 1 – 4 класами запровадили дистанційну форму навчання з 2 березня.

У нас були відкриті школи і минулого тижня ми запровадили дистанційне навчання для 5 – 11 класів. Але на комісії ТЕБ та НС прийняли рішення, що дистанційне навчання треба ввести для всіх, включаючи 1 – 4 класи,

– розповів Борзов.

Закарпаття

На Закарпатті з 2 по 15 березня призупинили освітній процес у школах та садочках Хустської громади.

Де ще в Закарпатській області закривають школи:

На дистанційне навчання з 1 по 5 березня перевели всіх учнів шкіл Великобичківської громади у Закарпатській області. Дитячі садочки також тимчасово припинили роботу.

Дистанційно навчаються і учні шкіл Тячівської громади – з 24 лютого по 9 березня.

Натомість в ужгородських школах вже почалися весняні канікули – з 1 по 7 березня. Прийняти таке рішення школам рекомендували члени міської комісії ТЕБ та НС.

У яких випадках можуть закривати школи

Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників; Якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів зможуть продовжити очне навчання); Також у школах заборонено проводити вистави, свята, концерти за участю більш ніж одного класу та в присутності глядачів.