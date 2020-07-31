Школи залишаться закритими з 1 вересня у тих регіонах, які потрапили до червоної зони. Навчальні заклади у всіх інших регіонах відкриються за розкладом.

З 1 вересня на карантин закриватимуть школи тільки у районах, де високий показник захворюваності на атипову пневмонію. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

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У регіонах зі сприятливою епідеміологічною ситуацією навчання розпочнеться з 1 вересня.

Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде задовольняти вимогам Міністерства охорони здоров'я, освітні установи будуть змушені закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах червоної зони, де високий показник захворюваності атипової пневмонією,

– мовиться у повідомленні.

Прем'єр зазначив, що в залежності від епідеміологічної ситуації, в окремих територіях, районах, містах червоної зони будуть прийматися окремі рішення.

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Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Наразі до червної зони потрапили Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області.



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