До відділку харківської поліції надійшло повідомлення від вчителів школи, яка розташована на території Основ'янського району. Педагоги попросили провести перевірку щодо системного зриву дистанційного навчання.

До теми На Тернопільщині маму намагались оштрафувати за те, що її син пропускав дистанційне навчання

У ході перевірки правоохоронці встановили, що 11-річний хлопець надавав доступ до навчання іншим особам, які зривали онлайн-заняття.

Як покарали учня

Поліцейський провів зі школярем та його батьками профілактичну бесіду, щоб учень більше не порушував дисципліну під час навчання.

А щодо батьків хлопця склали адміністративний протокол за статтею ”невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Їм загрожує попередження або штраф на суму від 850 до 1700 гривень.

До слова, на Хмельниччині в селі Колибаївка поліцейський офіцер Дмитро Ільїн допоміг школярці, яка майже тиждень не могла навчатися, бо родина не мала доступу до інтернету. Він запропонував їй навчатися онлайн з додаткового робочого приміщенні відділку поліції.