Зимові канікули для учнів

Школярі вже чекають на зимові канікули. Більшість учнів відпочиватиме 14 днів, але дати відпочинку у регіонах різні.

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Зазначимо, що МОН радило встановити зимові канікули у школах з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року. Більшість регіонів дослухалися до цієї рекомендації. Проте в деяких містах канікули почнуться раніше або пізніше.

Коли регіони відправлять учнів на зимові канікули:

Київ – із 25 грудня до 9 січня включно.

Львів – з 27 грудня до 10 січня (проте чимало шкіл розпочнуть з 31 грудня).

Кропивницький – у періоді з 27 – 30 грудня до 10 січня.

Харків – з 28 грудня до 10 січня (проте фактично останнім навчальним днем ​​буде п'ятниця, 24 грудня).

Рівне – з 25 грудня до 9 січня включно.

Хмельницький – з 30 грудня до 9 січня включно.

Чернігів – з 24 грудня до 9 січня включно.

Полтава – з 25 грудня до 10 січня (проте у Кременчуці канікули будуть тривати з 1 до 16 січня).

Волинь – з 28 грудня до 9 січня включно.

Житомир – рекомендовано з 31 грудня по 16 січня.

Суми – з 25 грудня до 9 січня включно.

Дніпро – з 25 грудня по 10 січня.

Кривий Ріг – з 25 грудня до 9 січня включно.

Цікаво, що у Вінницькій області з 15 грудня всі учні лише повернулися до очного навчання. Все через вихід регіону з червоної зони. Додамо, що школярі 5 – 11 класів понад місяць навчалися дистанційно.

Скільки шкіл навчає учнів дистанційно? Станом на 13 грудня через відсутність 100% вакцинації освітян працювати дистанційно продовжують 56 шкіл. Найбільше таких у Вінницькій (27 закладів) і Запорізькій (18 закладів) областях.

До слова, на Волині вдвічі частіше почали хворіти учні на COVID-19. Так, понад 2500 учнів перебувають на самоізоляції. Лише за тиждень там захворіли 302 учні та 103 працівники шкіл.

Судові справи про відсторонення вчителів

Відсторонені через відсутність вакцинації педагоги подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення про відсторонення. Проте далеко не всіх вчителів повертають на роботу до школи.

Так, 8 грудня суд Миколаївської області відмовився поновлювати на роботі вчительку. Суддя зазначила, що у випадку обов’язкової вакцинації суспільні інтереси вагоміші, ніж особисті.

Держава, встановивши відсторонення педагогів від виконання обов’язків, які не мають профілактичного щеплення, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, в тому числі й самих дітей, – йдеться у повідомленні суду.

Де вчителі вигравали в судах

Справа директорки на Закарпатті. У місті Виноградів суд скасував наказ про відсторонення директорки місцевої школи №3 ім. Жігмонда Перені. Суддя повернув керівницю на роботу та зобов’язав компенсувати їй кошти (понад 22 тисячі гривень невиплаченої зарплати та 25 тисяч моральної шкоди).

У місті Виноградів суд скасував наказ про відсторонення директорки місцевої школи №3 ім. Жігмонда Перені. Суддя повернув керівницю на роботу та зобов’язав компенсувати їй кошти (понад 22 тисячі гривень невиплаченої зарплати та 25 тисяч моральної шкоди). Справа педагогів на Вінниччині та Донеччині . 7 грудня в містах Мирноград (Донецької області) та Липовець (Вінницької області) суди ухвалили скасувати накази про відсторонення та компенсувати зарплату за час вимушеної відсутності педагога на роботі.

. 7 грудня в містах Мирноград (Донецької області) та Липовець (Вінницької області) суди ухвалили скасувати накази про відсторонення та компенсувати зарплату за час вимушеної відсутності педагога на роботі. Справа вчительки на Сумщині . 6 грудня суд Сумської області також постановив відновити вчительку на роботі, як писав 24 канал. Проте суддя задовольнила позов лише частково – не компенсувала зарплату.

. 6 грудня суд Сумської області також постановив відновити вчительку на роботі, як писав 24 канал. Проте суддя задовольнила позов лише частково – не компенсувала зарплату. Справа викладачки у Чернігові . Викладачка хореографії, яку відсторонили від роботи, подала до суду та виграла справу. Також школа має виплатити їй середню зарплату за час відсторонення.

. Викладачка хореографії, яку відсторонили від роботи, подала до суду та виграла справу. Також школа має виплатити їй середню зарплату за час відсторонення. На Львівщині суд скасував наказ про відсторонення вчительки математики Ірини Бродик. З 10 січня педагогиня має повернутися на роботу, попри те, що досі нещеплена. Окрім того, школа має виплатити їй зарплату у розмірі 11,2 тисячі гривень.

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Додамо, що на Рівненщині досі найбільше педагогів залишаються відстороненими через відсутність вакцинації. Усього в області відсторонено 983 працівники.

Скільки вчителів відсторонено в Рівненщині:

у садочках – 160 працівників,

у школах – 665 працівників,

у профтехах – 18 працівників,

у вишах – 122 працівники.

Що відомо про відсторонення вчителів Учителів, які не хочуть вакцинуватися,



Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли, вони зможуть повернутися до роботи. Учителів, які не хочуть вакцинуватися, відстороняють від роботи , і їм не нараховується стаж та зарплата за цей період. Станом на 3 грудня відстороненими залишалися понад 2 тисячі вчителів.Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли, вони зможуть повернутися до роботи.



Скільки вчителів вже вакцинувалися? Станом на 13 грудня дві вакцини отримали понад 594 тисячі (91,07%) працівників шкіл, а принаймні однією дозою щеплено 97% вчителів.

Де вакцинували найбільше вчителів:

Дніпропетровська область – 98,2%;

Сумська область – 96,9%;

Донецька область – 96,5%;

Харківська область – 96,4%;

Черкаська область – 95,7%.

Рейтинг найкращих вишів

Масштабний дослідницький центр QS Quacquarelli Symonds оприлюднив щорічний рейтинг найкращих університетів Європи, Середньої Азії та країн, що розвиваються, на 2022 рік. До списку потрапив 41 виш з України.

Згідно зі списком, 16 університетів вперше увійшли до рейтингу, 4 університети поліпшили позиції у порівнянні з позиціями минулого року, а 7 університетів зберегли позиції.

10 вишів, які потрапили у рейтинг:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце; Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 63 місце; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце; Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут – 105 місце; Національний університет Львівська політехніка – 106 місце; Сумський державний університет – 122 місце; Національний університет Києво-Могилянська академія – 131 місце; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – 166 місце; Національний університет біоресурсів і природокористування України – 183 місце; Львівський національний університет імені Івана Франка – 191 місце.

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