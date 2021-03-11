Через збільшення кількості хворих на грип та коронавірус учні з шкіл Київської області пішли на канікули раніше. Планувалося, що діти відпочиватимуть з 22 по 28 березня, проте в деяких закладах освіти канікули вже почалися.

Через пандемію короанвірусу школи у різних областях переносять весняні канікули. Все для того, щоб учні пропустили якомога менше навчання.

До теми Весняні канікули у школах: коли відпочиватимуть учні та хто це вирішує

В яких районах Київської області канікули вже почалися

Весняні канікули для учнів триватимуть з 9 по 14 березня в 6 школах Київської області:

Калинівській громаді;

Димерській громаді;

Немішаївська громада;

Березанська громада.

Ще в 47 громадах канікули пройдуть заплановано з 22 по 28 березня. А у решті 15 громадах – з 29 березня по 4 квітня 2021 року.



Важливо! У Міністерстві освіти і науки наголошують, що школи можуть самостійно коригувати дати канікул в період пандемії коронавірусу.

До слова, в Києві весняні канікули теж пройдуть з 22 по 28 березня. Водночас директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян висловила припущення, що через безліч святкових днів у травні, школярі можуть довчатися влітку. Як планують закінчити навчальний рік у столиці – читайте у матеріалі.