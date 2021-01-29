Данським школярам показуватимуть фільм про війну на сході України: чому це важливо

В межах проєкту ЮНІСЕФ та Данського інституту фільму учнів 6-9 класів в Данії навчатимуть правам дітей та вирішенню конфліктів за допомогою кінострічки про війну на Донбасі.

Джерело: Det Danske Filminstitut

Основою навчання в шкільній програмі стала кінострічка режисера Сімона Леренга Вільмонта "Віддалений гавкіт собак", в якій десятирічний хлопчик Олег з Донеччини проживає на території бойових дій.

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Фільм спільного виробництва Данії, Швеції та Фінляндії вийшов на великі екрани ще у 2017 році та здобув декілька престижних нагород і номінацій, зокрема:

потрапив в короткий список фільмів премії " Оскар " в номінації "Документальний фільм" у 2019 році;

" в номінації "Документальний фільм" у 2019 році; виграв у номінації "Найкраща перша поява" на кінофестивалі в Амстердамі у 2017 році;

номінований у 2018 році Європейською кінопремією;

у 2019 отримав приз премії документального кіновиробництва Cinema Eye Honors.

Для чого дітям показують фільм про війну

Спостерігаючи, як маленький хлопчик проживає суворі будні на фронті війни між Росією та Україною, школярі починають розуміти, що не у всіх дітей у світі забезпечені елементарні права та свободи.

Вони вчаться, як діяти у складних та непередбачуваних ситуаціях, а також аналізувати конфлікти, які можуть виникати. Крім цього, в учнів розвивається емпатія, – здатність співпереживати та розуміти емоції інших.

Після перегляду фільму в одній зі шкіл Копенгагену, класні керівники зібрали відгуки школярів про фільм:

"Неймовірно, наскільки війна може бути близько, прямо за вікнами твого будинку", – коментує одна зі школярок 7 класу.

Стає зрозумілим, наскільки різні права існують в дітей з різних куточків світу. Олег в такій ситуації здається безстрашним. Можливо, він має більше досвіду і вміє розмірковувати як дорослий,

– додає однокласниця.

"Якби я був на його місці, то щоночі пісявся б в штани. Адже це настільки страшно, коли біля тебе лунають вибухи", – розповідає учень 6 класу.

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Як ця практика допомагає Україні

На думку асистента режисера фільму Азада Сафарова, завдяки проєкту європейські школярі дізнаються про десятки тисяч українських дітей, які змушені жити в умовах війни.

От це я називаю м'якою українізацією. Європейські учні навчаться співпереживати нашим дітям та почнуть ставати на їх бік,

– розповідає Азад Сафаров на своїй сторінці у Фейсбук

Трейлер фільму "Віддалений гавкіт собак"