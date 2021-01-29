Данським школярам показуватимуть фільм про війну на сході України: чому це важливо

В межах проєкту ЮНІСЕФ та Данського інституту фільму учнів 6-9 класів в Данії навчатимуть правам дітей та вирішенню конфліктів за допомогою кінострічки про війну на Донбасі.
Джерело: Det Danske Filminstitut
Основою навчання в шкільній програмі стала кінострічка режисера Сімона Леренга Вільмонта "Віддалений гавкіт собак", в якій десятирічний хлопчик Олег з Донеччини проживає на території бойових дій.
Цікаво Вчить, що росіяни вбивають українців: вчительку з проукраїнською позицією вимагають звільнити
Фільм спільного виробництва Данії, Швеції та Фінляндії вийшов на великі екрани ще у 2017 році та здобув декілька престижних нагород і номінацій, зокрема:
Спостерігаючи, як маленький хлопчик проживає суворі будні на фронті війни між Росією та Україною, школярі починають розуміти, що не у всіх дітей у світі забезпечені елементарні права та свободи.
Вони вчаться, як діяти у складних та непередбачуваних ситуаціях, а також аналізувати конфлікти, які можуть виникати. Крім цього, в учнів розвивається емпатія, – здатність співпереживати та розуміти емоції інших.
Після перегляду фільму в одній зі шкіл Копенгагену, класні керівники зібрали відгуки школярів про фільм:
"Неймовірно, наскільки війна може бути близько, прямо за вікнами твого будинку", – коментує одна зі школярок 7 класу.
Стає зрозумілим, наскільки різні права існують в дітей з різних куточків світу. Олег в такій ситуації здається безстрашним. Можливо, він має більше досвіду і вміє розмірковувати як дорослий,
– додає однокласниця.
"Якби я був на його місці, то щоночі пісявся б в штани. Адже це настільки страшно, коли біля тебе лунають вибухи", – розповідає учень 6 класу.
Цікаво Що таке емпатія: навіщо вчити дитину співпереживати та розуміти емоції інших
На думку асистента режисера фільму Азада Сафарова, завдяки проєкту європейські школярі дізнаються про десятки тисяч українських дітей, які змушені жити в умовах війни.
От це я називаю м'якою українізацією. Європейські учні навчаться співпереживати нашим дітям та почнуть ставати на їх бік,
– розповідає Азад Сафаров на своїй сторінці у Фейсбук
Трейлер фільму "Віддалений гавкіт собак"