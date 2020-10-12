Далай-лама вперше поспілкується з українцями у прямому ефірі: що відомо про цю подію
20 жовтня лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV вперше поспілкується з українцями у прямому ефірі. Він проведе годину онлайн, де звернеться до всієї України, а потім відповідатиме на запитання. Тема розмови – освіта й мир у часи пандемії.
Запитання Далай-ламі може написати будь-хто з українців до 10 години 18 жовтня, передає 24 канал.
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Де та коли подивитися? Подію транслюватимуть на сайті EdCamp Ukraine. Ефір почнеться у вівторок, 20 жовтня, о 6:30 через різницю в часі, але відео згодом можна буде подивитися в записі. Спілкування відбуватиметься англійською мовою, але супроводжуватиметься перекладом на українську.
Участь у бесіді також візьмуть колишня міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич, фронтмен гурту “Антитіла” Тарас Тополя, телеведуча каналу “1+1” Наталія Мосейчук, а модеруватиме зустріч співавтор концепції Нової української школи Олександр Елькін.
До слова, у Далай-лами є практика онлайн-зустрічей з жителями різних країн, зокрема вони нещодавно проходили у Великій Британії, Тайвані, Індії. Тепер така можливість є і в українців.
Що відомо про Далай-ламу?14-й Далай-лама є духовним лідером Тибету та лауреатом Нобелівської премії миру.
Цікаво, що він у віці 2 років був оголошений реінкарнацією минулого Далай-лами XIII. У 1950 році у віці 15 років він повністю взяв на себе обов’язки Далай-лами — духовного і політичного лідера країни. Після Тибетського повстання 1959 року був вимушений покинути Тибет.
З того часу Далай-лама продовжує бути лідером буддійського світу та до 2011 року був головою Уряду Тибету. Далай-лама XIV ніколи не закликав до насильницького повернення незалежності Тибету, але використовує всі можливості мирного вирішення ситуації.