20 жовтня лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV вперше поспілкується з українцями у прямому ефірі. Він проведе годину онлайн, де звернеться до всієї України, а потім відповідатиме на запитання. Тема розмови – освіта й мир у часи пандемії.

Запитання Далай-ламі може написати будь-хто з українців до 10 години 18 жовтня, передає 24 канал.

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Де та коли подивитися? Подію транслюватимуть на сайті EdCamp Ukraine. Ефір почнеться у вівторок, 20 жовтня, о 6:30 через різницю в часі, але відео згодом можна буде подивитися в записі. Спілкування відбуватиметься англійською мовою, але супроводжуватиметься перекладом на українську.

Участь у бесіді також візьмуть колишня міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич, фронтмен гурту “Антитіла” Тарас Тополя, телеведуча каналу “1+1” Наталія Мосейчук, а модеруватиме зустріч співавтор концепції Нової української школи Олександр Елькін.

До слова, у Далай-лами є практика онлайн-зустрічей з жителями різних країн, зокрема вони нещодавно проходили у Великій Британії, Тайвані, Індії. Тепер така можливість є і в українців.