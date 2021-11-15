Дах тече, а стіни у плісняві: батьки учнів у Дніпрі скаржаться на жахливі умови в гімназії

Батьки учнів гімназії №138 у Дніпрі скаржаться на неналежні умови навчання. За їх словами, у приміщенні школи протікає дах, а на стінах – пліснява та тріщини. Адміністрація закладу освіти ігнорує проблеми.

Батьки школярів 12 листопада зібралися на подвір’ї гімназії, аби висловити своє обурення. Вони кажуть, що вже неодноразово зверталися до керівництва, проте їхні пропозиції ігнорують.

До теми У Дніпрі замінували дві школи, учнів та персонал евакуювали – фото та відео з місця події

Жахливі умови у гімназії

Мама учня гімназії Марта розповіла, що найглобальніші проблеми – це:

спортзали в плісняві, які були затоплені водою,

дахи, які течуть,

треті поверхи, які в аварійному стані.



Так виглядає спортзал у школі / Фото "Суспільне"

"Є, звісно, класи, які зроблені коштом батьків, бо там сидять наші діти", – додала вона.

Батьки зізнаються, що неодноразово звертались до директорки школи. Просили написати заяви про допомогу у департамент гуманітарної політики, або ж подати проєкт на програму співфінансування "Бюджет участі", проте їм відмовили.

Що кажуть у школі та управлінні освіти

Представник департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Аджемян розповів, що у школі провели капітальний ремонт їдальні та санвузлів. На запитання, чи виділять кошти з бюджету на ремонт даху та спортивної зали – він не відповів.

Згідно з клопотаннями батьків з усіх шкіл створили трирічний план капітальних ремонтів, в тому числі була і школа №138. Вже узгодили першочерговий ремонт – це їдальні та санвузли. Тому клопотання окремих батьків, які незадоволені станом, треба вирішувати з батьківськими комітетами школи,

– сказав Аджемян.

Журналісти зателефонували директорці гімназії Олені Івашиній, вона вийшла поспілкуватися з батьками.

"Дощ на початку липня вивів з ладу цю спортивну залу, затекло все, забились ливнівки. Ми зробили все, що могли, розчистили, поприбирали. Ми відправили лист в департамент до технагляду, нам сказали, що допоможуть, але потрібно трішки почекати", – розповіла вона.



Жахливі умови у спортзалі гімназії / Фото "Суспільне"

Директорка гімназії запевнила, що готова всіх вислухати і прийняти допомогу батьківського комітету.

До слова, учні школи №162 у Києві на уроках дихають хлоркою та вчаться в класах із полущеними стінами та грибком. Батьки на жахливі умови скаржаться регулярно, а школа та відділ освіти запевняють, що чекають грошей на ремонт. Деталі та фото – дивіться у статті.