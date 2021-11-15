Батьки школярів 12 листопада зібралися на подвір’ї гімназії, аби висловити своє обурення. Вони кажуть, що вже неодноразово зверталися до керівництва, проте їхні пропозиції ігнорують.

До теми У Дніпрі замінували дві школи, учнів та персонал евакуювали – фото та відео з місця події

Жахливі умови у гімназії

Мама учня гімназії Марта розповіла, що найглобальніші проблеми – це:

спортзали в плісняві, які були затоплені водою,

дахи, які течуть,

треті поверхи, які в аварійному стані.



Так виглядає спортзал у школі / Фото "Суспільне"

"Є, звісно, класи, які зроблені коштом батьків, бо там сидять наші діти", – додала вона.

Батьки зізнаються, що неодноразово звертались до директорки школи. Просили написати заяви про допомогу у департамент гуманітарної політики, або ж подати проєкт на програму співфінансування "Бюджет участі", проте їм відмовили.

Що кажуть у школі та управлінні освіти

Представник департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Аджемян розповів, що у школі провели капітальний ремонт їдальні та санвузлів. На запитання, чи виділять кошти з бюджету на ремонт даху та спортивної зали – він не відповів.

Згідно з клопотаннями батьків з усіх шкіл створили трирічний план капітальних ремонтів, в тому числі була і школа №138. Вже узгодили першочерговий ремонт – це їдальні та санвузли. Тому клопотання окремих батьків, які незадоволені станом, треба вирішувати з батьківськими комітетами школи,

– сказав Аджемян.

Журналісти зателефонували директорці гімназії Олені Івашиній, вона вийшла поспілкуватися з батьками.

"Дощ на початку липня вивів з ладу цю спортивну залу, затекло все, забились ливнівки. Ми зробили все, що могли, розчистили, поприбирали. Ми відправили лист в департамент до технагляду, нам сказали, що допоможуть, але потрібно трішки почекати", – розповіла вона.



Жахливі умови у спортзалі гімназії / Фото "Суспільне"

Директорка гімназії запевнила, що готова всіх вислухати і прийняти допомогу батьківського комітету.

До слова, учні школи №162 у Києві на уроках дихають хлоркою та вчаться в класах із полущеними стінами та грибком. Батьки на жахливі умови скаржаться регулярно, а школа та відділ освіти запевняють, що чекають грошей на ремонт. Деталі та фото – дивіться у статті.