Журналісти 24 каналу підготували для вас всі найголовніші зміни, новини та рішення Міносвіти, які відбулись за останній тиждень. Читайте найцікавіші події, які відбулися з 5 по 9 жовтня 2020 року, у сфері української освіти.

Масове закриття закладів освіти на карантин

У Київському університеті імені Тараса Шевченка збільшилася кількість хворих на коронавірус. Тож, адміністрація закладу вирішила відправити всіх студентів на карантин з 8 до 23 жовтня 2020 року. Відповідний наказ видав ректор вишу, передає 24 канал.

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На сьогодні динаміка захворювання у Києві негативна. Там три школи (дві школи у Печерському районі, і одна – в Оболонському) закриті на карантин через виявлення коронавірусу у вчителів.

Скільки учнів та вчителів у столиці захворіли на коронавірус? Усього у Києві COVID-19 виявили у 410 школярів та 302 вчителів. Також збільшилася кількість класів, які відправили на самоізоляцію через випадки COVID-19. Наразі на дистанційному навчанні перебуває 377 класів у 152 школах Києва.

А в Борисполі Київської області ще одну школу закрили на карантин через підтверджені випадки коронавірусу в 11 вчителів та 5 учнів. Заклад освіти тимчасово припинив роботу до 16 жовтня, учнів навчатимуть онлайн.



Як учням повернутись до школи після самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

Коли будуть канікули у Києві? У Київській міській державній адміністрації порекомендували школам розпочати осінні канікули з 21 жовтня. А все для того, аби під час місцевих виборів учні не навчалися. Канікули триватимуть тиждень, до 28 жовтня.

Натомість мер Львова Андрій Садовий розповів, що у місті працюють дистанційно кілька шкіл. Таку пересторогу ввели, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Так, Львівський ліцей міжнародних відносин імені Василя Стуса достроково йде на канікули через спалах COVID-19 серед вчителів та учнів. Осінні канікули в школі будуть з 9 по 16 жовтня, після цього навчання ще тиждень проходитиме дистанційно.

Окрім того, 5 жовтня від коронавірусу помер академік Національної академії педагогічних наук, декан географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ярослав Олійник. Йому було 67 років. Більше про нього – читайте тут.

Визначили найкращих вчителів: Global Teacher Prize Ukraine

Переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 став вчитель з Тернопільщини Василь Дяків. Він працює у Заліщицькій державній гімназії, де викладає всесвітню історію, історію України, громадянську освіту й основи здоров'я.

Переможці в інших номінаціях:

У номінації "Вибір українців" переможцем став учитель початкових класів школи № 35 міста Кам'янське (Дніпропетровська область) Андрій Олійник. За нього віддали свій голос понад 40 тисяч українців. Його люблять учні через цікаві підходи до уроків: він використовує LEGO й танцює з дітьми на анімаційних хвилинках.

Найкращою вчителькою хімії стала вчителька з Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура (Хмельницький) Наталія Зима.

Найкращий вчитель фізкультури – Віталій Мушинський із Хмельницької області. Він поїде в Німеччину подивитися, як там викладають цей предмет.

У номінації "Вибір серцем" переможцем став Олег Швед зі Львова, який 30 років викладав українську мову і літературу в "Охматдиті". Другою переможницею стала вчителька початкової школи Вікторія Щербакова з Сумської області, яка першою у своєму селищі почала працювати в інклюзивному класі.

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Рішення та проєкти МОН

Випускникам з окупованих територій, які цього року вступають без ЗНО, продовжили терміни вступу до вишів до 23 жовтня. Зазначимо, що до українських вишів у 2020 році вже вступили майже дві тисячі абітурієнтів із анексованого Криму та окупованих Донецької та Луганської області.

Міністерство освіти і науки запустило пілотний проєкт, завдяки якому у школах створять та вестимуть електронні журнали та щоденники. Випробування триватимуть з 5 до 16 жовтня 2020 року.

Там батьки зможуть бачити інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчителів тощо. Натомість учні там отримуватимуть завдання під час дистанційного навчання. Паперові щоденники школи можуть не вести.

Також цікаво й те, що Шкарлет подав позов проти Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти. Він просить скасувати рішення про плагіат у його наукових роботах. Більше про це – читайте тут.



Сергій Шкарлет подав до суду / Фото LB

Зарплати вчителів та вихователів у 2021 році

У Міністерстві освіти і науки запевнили, що реформування дошкільної освіти передбачає збільшення заробітної плати вихователям дитячих садків. Так, у проєкті держбюджету на 2021 рік закладено, що вихователям збільшать зарплати впродовж року на кілька тисяч гривень.

Так, середня зарплата молодого вихователя з малим стажем роботи з вересня 2020 року становитиме 6 534 гривні, із січня 2021 року – вже 7 839 гривень, а із липня 2021 року – 8 494 гривні. Натомість вихователь першої категорії, який з вересня 2020 року отримує зарплату в розмірі 8 705 гривень, у липні 2021 року буде отримувати 11 317 гривень. А вихователь вищої категорії отримуватиме 12 065 гривень з липня 2021 року.

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Окрім того, уряд призупиняє постанову про підвищення зарплат у 2021 році. Проте, у відомстві наголосили, що відтермінування цієї постанови у жодному разі не вплине на умови оплати праці педагогів. Тобто вчителі таки отримають більшу зарплату впродовж року.

Раніше Шкарлет запевняв, що вже з 1 січня 2021 року доходи освітян збільшаться на 20%, а з 1 липня – ще на 8%. За його словами, розрахункова зарплата вчителів з 1 січня становитиме майже 12 тисяч гривень, а з липня – близько 14 тисяч гривень.