Під Києвом у Василькові закрили ще одну школу на карантин. Раніше там один вчитель від другого вересня був на самоізоляції через симптоми COVID-19, його діагноз підтвердився. А зараз стало відомо, що ще кілька вчителів мають ознаки цього захворювання.

У одного з вчителів філії Васильківської ЗОШ №1 було діагностовано COVID-19. Тому школу вирішили закрити на карантин, написав мер міста Володимир Сабадаш на своїй фейсбук-сторінці.

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Наразі усі 26 вчителів школи перебувають на самоізоляції, учні теж не ходять до школи. Заклад продовжив дистанційне навчання.

"Надійшла інформація про те, що у кількох вчителів ЗОШ №1, які були 1 вересня у школі, погане самопочуття і симптоми схожі на коронавірус. Один вчитель, який вже 2 вересня не вийшов на роботу, отримав позитивні результати тесту на COVID-19. Ми запровадили там карантин", – написав мер Василькова.



Володимир Сабадаш додав, що хвороба почала "накривати" школи і дитсадки по всій країні, тому зараз всім варто берегти себе і своїх близьких.

Що робити, якщо на коронавірус захворів вчитель

Якщо на COVID-19 захворів учитель або працівник навчального закладу, то всі контактні особи мають взяти лікарняний (обов’язково заборонено виходити на роботу) і одразу звернутися по медичну допомогу.

Якщо температура або інші ознаки гострого респіраторного захворювання з’явилися у вчителя під час роботи, він має невідкладно залишити школу й звернутися до лікарні по медичну допомогу.

У приміщенні, де перебував хворий учитель, варто провести провітрювання і дезінфекцію.