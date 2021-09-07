Станом на 5 вересня в Україні пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 понад 409 тисяч освітян. Ще приблизно 127 тисяч працівників освітньої сфери отримали першу дозу вакцини та очікують другої.

До теми У школах класи почали переходити на самоізоляцію через COVID-19

Лише за минулий тиждень першу дозу вакцини отримали приблизно 20 тисяч освітян, другу дозу – 36,6 тисячі. Так, за тиждень вакцинувалися приблизно 3% освітян.

Якщо порахувати, що в Україні станом на 2020 рік у сфері освіти працювали понад 1,3 мільйона осіб, то це означає, що одну або дві дози вакцини від COVID-19 отримали приблизно 41% освітян, а повністю вакциновані лише 31%.



Скільки вакцинованих освітян у кожній області України / Фото НУШ

До слова, у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що навчальний формат залежить від того, в якій зоні перебуває регіон із закладами освіти. Так:

У зеленому рівні епідемічної небезпеки відвідування шкіл та вишів дозволено у звичайному режимі.

епідемічної небезпеки відвідування шкіл та вишів дозволено у звичайному режимі. При жовтому та помаранчевому рівні епідемічної небезпеки відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано понад 80% персоналу.

епідемічної небезпеки відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано понад 80% персоналу. При червоному рівні відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів шкіл, але лише за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80% персоналу. Для інших учнів навчання відбувається дистанційно.

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

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Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу