В Київському університеті імені Тараса Шевченка збільшилася кількість хворих на коронавірус. Тож, адміністрація закладу вирішила відправити всіх студентів на карантин з 8 до 23 жовтня.

Відповідне розпорядження ректора Леоніда Гурбенського вже опублікували на сторінці університету у фейсбуці.

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Тому відсьогодні, 8 жовтня, усі студенти йдуть на карантин та будуть навчатися до 23 жовтня 2020 року дистанційно.

"У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірус та з метою запобігання поширення хвороби у колективі КНУ університет переводить навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання", – заявили в університеті.

Зазначимо, що за останні кілька тижнів у Києві постійно зростає кількість хворих на COVID-19. Так, за минулу добу у столиці виявили 422 нових випадків. Загалом у Києві зареєстровано 25 896 випадків зараження коронавірусом, померли 453 пацієнти.