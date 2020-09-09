У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, на карантин закрили весь виш – Державний університет економіки і технологій. А все через те, що в одного зі студентів виявили коронавірус.

Тож, тепер навчальний заклад буде закритим щонайменше до 22 вересня, йдеться на фейсбук-сторінці університету.

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"Мусимо зізнатися, що не всі і не завжди дотримуються правил з безпеки від коронавірусу. Тож, виникають випадки інфекування через контакти в громадських місцях, вдома чи на роботі", – наголосили у ДУЕТ.

Однак, точно невідомо, коли студенти і викладачі зможуть повернутися до навчання в аудиторії. Наразі там триватиме онлайн-навчання.

У виші повідомили, що дистанційне навчання розпочнеться з 8 вересня і триватиме до 22 вересня.



До слова, згідно з рекомендаціями МОЗ, при виявленні коронавірусу в учня чи студента на карантин варто відправити весь клас або групу, в якій навчався хворий.

Зазначимо, що в Україні вже кілька шкіл та садочків закрили на карантин. Лише у Київській області 14 шкіл повністю або частково перейшли на дистанційне навчання через захворювання COVID-19 в учнів чи вчителів.