Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів під час брифінгу, що лише за одну добу (дані за 23 вересня) в Україні на COVID-19 захворіло понад 400 школярів та 226 вчителів.

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Ще майже 7,3 тисячі учнів відправили на самоізоляцію. Також 23 вересня на самоізоляцію відправили 240 вчителів і працівників шкіл.

Загалом з 1 вересня – майже 89 тисяч школярів на самоізоляції. Це ті учні, які мали перебувати на самоізоляції у зв'язку з тим, що вони контактували з підтвердженим COVID-випадком. Також на самоізоляції з початку навчання понад 3 тисячі вчителів,

– сказав Кузін.

Головний санлікар додав, що загалом на самоізоляції перебуває близько 3 тисячі класів. Дистанційно навчаються 145 шкіл через випадки коронавірусу серед учнів та вчителів.

Заступник міністра охорони здоров'я наголосив, що освітні заклади й далі працюватимуть очно за умови наявності 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою вакцини, наявності довідки про ПЛР-тестування або сертифіката одужання.

Також Ігор Кузін зауважив, що обмеження жовтої зони не поширюються на садочки, заклади спеціалізованої освіти та початкові школи (учні 1 – 4 класів).

Зазначимо, що підтвердити те, що 80% персоналу закладу мають COVID-сертифікат, можна одним з документів:

"жовтим" сертифікатом (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"зеленим" сертифікатом (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародним свідоцтвом про вакцинацію;

довідкою 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини).

Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити довідку про одужання або здати негативний ПЛР-тест.

Які заклади освіти мають працювати дистанційно? У МОН наголосили, що 5 – 11 класи шкіл та виші, де менше 80% персоналу мають COVID-сертифікати, не можуть працювати очно, тому вони переходять на дистанційку.

Закритися на карантин можуть і школи, де вакцинована достатня кількість персоналу, але понад 50% класів там пішли на самоізоляцію. Натомість один клас відправляють на самоізоляцію після виявлення хоча б одного випадку COVID-19.