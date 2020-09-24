Кожен тиждень дивує новими змінами чи новинами у сфері освіти. Тому 24 канал підготував для читачів про найважливіші події, які відбулися в українській освіті цього тижня – з 21 по 25 вересня 2020 року.

Відкриття шкіл в червоній зоні

В Україні з 21 вересня почав діяти новий поділ регіонів на рівні епідеміологічної небезпеки. Так, багато районів і міст в Україні опинилися в червоній зоні.

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Зокрема:

Чоп Закарпатської області;

Закарпатської області; Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани , Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області; місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

та Волочиський район Хмельницької області; місто Канів Черкаської області;

Черкаської області; Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

Проте, школи та садочки там можуть навчати дітей очно, якщо так вирішить міська рада. Так, у 8 з 14 адміністративних одиниць, в яких встановлено червоний рівень епідеміологічної небезпеки, буде дозволено відвідування закладів освіти. Школи в яких містах червоної зони відкриють – читайте тут.

А в Івано-Франківську для учнів нарешті провели перший дзвоник у цьому навчальному році. Місто з першого вересня продовжило канікули через червону зону, а згодом навчання в школі проходило дистанційно. Тож, лише з 21 вересня учні пішли до закладів освіти.

Коронавірус у школах і дистанційне навчання

По всій Україні через коронавірус заклади освіти закриваються на карантин. Так, у Києві на дистанційне навчання перевели 5 шкіл – у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах.

Скільки учнів і вчителів у Києві захворіли на COVID-19? Станом на 24 вересня, у Києві всього хворих на коронавірус школярів – 292, а педагогів – 152.

Натомість на Житомирщині на коронавірус захворіли майже півсотні працівників закладів освіти. Відтак, 6 шкіл закрили повністю, в решті – на карантин пішли окремі класи. Всього у Житомирській області захворіло 48 працівників освіти та 12 дітей, а закрили на карантин 12 шкіл та 10 садочків.



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Цікаво, що під час дистанційного навчання школи можуть відмовитись від 12-бальної шкали оцінювання та за деякі предмети ставити "зараховано".

Тобто школи можуть оцінювати учнів за власною шкалою. Але згодом це варто перевести у бали. Зокрема, таке оцінювання можна використати для таких предметів:

Фізична культура;

Трудове навчання;

Образотворче мистецтво;

Музичне мистецтво;

Основи здоров’я, тощо.

Скільки мають тривати уроки під час дистанційного навчання? Тривалість уроків під час онлайн-навчання встановлюється закладом освіти. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, перерв, форми навчання визначаються педагогічною радою школи. Це може бути так:

на рівні початкової освіти – не більше 50% сумарної кількості навчальних годин за освітньою програмою;

на рівнях базової середньої та профільної загальної середньої освіти – відповідно до навчального плану для заочної форми здобуття освіти за освітньою програмою.

Нові скандали у закладах освіти

Вчителька вдарила ученицю книжкою

У Харківській області у Первомайському ліцеї №7 вчителька історії Анна Коваленко вдарила ученицю 5-го класу книжкою по голові через те, що дівчинка на уроці гортала сторінки. Мама дівчинки вже написала на педагога заяву до поліції, тепер правоохоронці мають скласти протокол.

Реклама в шкільних підручниках

Окрім того, у підручниках з української мови для третього класу знайшли приховану рекламу популярної марки води "Моршинська" та логотип "Львівської копальні кави", яку назвали найпопулярнішою кав'ярнею у Львові.

Проте у "Львівській копальні кави" зазначили, що це було зроблено без відома компанії.

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Політична агітація "Слуг народу" біля університету Шевченка

Партійне зібрання київського крила "Слуги народу", що відбулося 20 вересня на території КНУ імені Шевченка, наробило багато галасу. Так, студенти висловили обурення тим, що їх університет став тлом передвиборчої кампанії "слуг" у столиці. У цьому вони побачили порушення закону, адже ні партії, ні кандидати не можуть проводити свою діяльність в закладах освіти. Більше про це – читайте за посиланням.

Вчителька покарала учня за погану поведінку

У Фастові, що під Києвом, учителька вирішила покарати третьокласника за нібито погану поведінку. Вона змусила дитину стояти з піднятими руками на уроці. Мама хлопчика планує зустрітися з викладачем та директором школи.

Скандал з помилками про Київ у підручнику

У Міносвіти України відреагували на скандал з підручником з української мови, в якому знайшли прикру помилку про дату заснування Києва. Зокрема, у підручнику для першого класу було зазначено, що столицю заснували в 19 столітті. Також там "омолодили" на вісім століть Софійський собор та Києво-Печерську лавру. Проте МОН запевнило, що цей підручник вже 5 років не використовується в школах.

ЗНО-2021 та підготовка до тестування

Український центр оцінювання якості освіти заявив, що у 2021 році під час ЗНО випускники зможуть обрати: складати тестування з української мови чи української мови та літератури.

Але Офіс уповноваженого із захисту державної мови надіслав звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щоб уряд зберіг комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, а не розділяв його. Чому – читайте тут.

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Окрім того, стало відомо, як випускники складатимуть ЗНО з математики у 2021 році:

Ті учні, які не планують вступати вишу за результатами тесту з математики, та не вивчали цей предмет на профільному рівні, можуть скласти сертифікаційну роботу з математики на рівні стандарту і тоді вони отримають лише бал за ДПА. Там буде 28 завдань та 150 хвилин на виконання; Натомість школярі, які вивчали математику на профільному рівні або на стандартному рівні, але хочуть використати цей предмет під час вступу, отримають сертифікаційну роботу з математики з завданнями поглибленого рівня. Там буде 34 завдання, на виконання яких відведено 210 хвилин.

Підготовка до ЗНО

ЗНО з історії України у 2021 році: перелік тем, за якими треба підготуватися – дивіться за посиланням.

ЗНО з української літератури: які твори треба прочитати за програмою – дивіться за посиланням.