Міська рада Чорткова, що на Тернопільщині, дозволила роботу дошкільних навчальних закладів у "червоній" зоні, проте поліція наполягла закрити садочки на карантин.

У пресслужбі міськради повідомили, що 7 вересня комісія з питань ТЕБ та НС дозволила роботу дитячих садочків у Чорткові за умови, щоб у групі було не більше десяти дітей.

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Проте вже 8 вересня Чортківська міська рада отримала листа від районного відділу поліції із вимогою закрити садочки.

Правоохоронці навіть попередили керівників садочків про адміністративну відповідальність у випадку невиконання їхньої вимоги.

За словами голови Чортківського районного відділу поліції Анатолія Мельника, якби садочки продовжили роботу у "червоній зоні" карантину і хтось з дітей захворів би на COVID-19, то на керівника ДНЗ чекала би кримінальна відповідальність.

Тому 9 вересня на позачерговому засіданні у міськраді прийняли рішення знову закрити дитячі садочки на час дії "червоної зони"" на території Чорткова. Попередньо – до 21 вересня.

Зазначимо, що станом на 9 вересня на Тернопільщині зафіксовано 244 нові випадки коронавірусу за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на COVID-19 понад 7,8 тисячі жителів області.