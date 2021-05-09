Водночас для ЗНО можна обрати до 5 предметів: крім обов’язкової історії України чи іноземної мови, на вибір є математика, біологія, географія, хімія чи фізика.

До теми Зараз існує небезпека скасування ЗНО, – освітній омбудсмен

Заступник голови комітету ВР з питань освіти Сергій Колебошин розповів, чому математику зробили обов’язковим предметом на ЗНО.

За його словами, закиди про те, що, мовляв, "моїй дитині не треба математика, бо вона в гуманітарний вступає", або – "моя дитина погано знає математику", – смішні. Адже:

по-перше, оцінка ЗНО з математики ніяк не вплине на вступ у гуманітарний виш,

у гуманітарний виш, по-друге, батьки випускника, який йде в технічний вуз, так само можуть сказати, – “навіщо йому здавати історію, він її погано знає”.

Колебошин додає, що це питання глибше і є стратегічно важливим. І справа в тому, що в Україні зараз спостерігається занепад природничо-математичної освіти, і це демонструють результати ЗНО.

Результати успішності українських учнів/студентів нижчі за середні по країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Так, якщо середній бал з математики у дітей країн ОЕСР – 492,03, то наші діти отримують в середньому на 39 балів менше,

– наголосив Колебошин.

За його словами, математика дітям потрібна для того, аби формувати математичний тип мислення, – аналітичний та логічний.

“Без цього наше мислення буде однобоким, не розвиватиметься критичне мислення, яке необхідне в сучасному інформаційному світі. Нами простіше буде маніпулювати”, – вважає чиновник.

На його думку, природничо-математична освіта формує додану вартість в економіці. "Риторичне запитання, що для держави перспективніше: просто продавати зерно і бути сировинною державою чи подумати і, наприклад, поставити з нуля завод?", – додав він.

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Чиновник розповів, що тепер учні також можуть обирати, чи їм здавати тільки українську мову, чи українську мову та літературу.

До слова, цього року 270 випускників шкіл із найкращими результатами ЗНО отримають президентську стипендію у 10 тисяч гривень щомісячно протягом року. Також стипендії виділять і переможцям всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад.