В багатьох країнах світу оплата праці жінок досі залишається нижчою, ніж у чоловіків. В Європі активно борються з даним явищем, але наявна різниця все ще велика.

За умов роботи на одному й тому ж підприємстві, зарплати за виконання однакової роботи варіюються в залежності від статі. За даними австрійського дослідження 2021 року, різниця в оплаті праці чоловіків та жінок складає понад 14 відсотків, і це вже кращий показник, ніж за останні кілька років.

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Деталі дослідження

В межах Дня рівної оплати праці, Спільнота бізнесу та професій жінок (BPW) провела дослідження зарплат на австрійських підприємствах. Вибірку склали 227 компаній і корпорацій різних галузей виробництва та надання послуг, штат працівників яких налічує щонайменше 50 людей.

Середній розрив у розмірі зарплат склав 14,3 відсотка на користь чоловіків. У 2017 році даний показник сягав 19,9 відсотка.

Слід зауважити, що зібрані дані в окремих федеральних землях Австрії суттєво відрізняються. Наприклад, різниця в оплаті праці на одній і тій же посаді за територіальним розміщенням підприємств у федеральних землях:

Форарльберг – 47,5 відсотка;

Відень – 18,8 відсотка на користь чоловіків.

Чому жінки отримують менше грошей

Причинами нижчої оплати праці жінок на однакових посадах з чоловіками є:

часті відгули та відпустки у зв'язку з доглядом за дітьми ;

; упереджене ставлення керівників підприємств;

стереотипи , що жінки приносять менше прибутку компаніям, ніж чоловіки;

, що жінки приносять менше прибутку компаніям, ніж чоловіки; нижчі перспективи розвитку через пізній початок кар'єри.

Однією з найбільших проблем у сфері роботи, на думку фінансових експертів, є репродуктивна функція жіночої статі. Керівники підприємств не завжди готові призначити жінку на високу посаду, оскільки переймаються про те, що вона піде в декретну відпустку і доведеться шукати їй тимчасову заміну.

Окрім цього, жінки отримують не повну зарплатню, коли перебувають на декреті, що й впливає на загальні показники оплати праці.

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Як забезпечити рівноправну оплату праці

Народна партія Австрії (ÖVP), яка має більшість мандатів в парламенті, планує вжити низки заходів, щоб зменшити розрив, зокрема:

популяризувати фінансову грамоту серед жінок, запустивши безкоштовні курси;

на законодавчому рівні контролювати конкурси на високі посади підприємств;

підприємств; зобов'язати компанії проводити відкриту та прозору звітність по зарплатах на конкретних посадах;

запровадити квоти для жінок на робочі місця в освітній галузі;

Додамо, що у 2017 році уряд Австрії на законодавчому рівні ухвалив рішення про те, що чоловіки на рівних умовах з жінками можуть брати декретні відпустки чи лікарняні по догляду за дітьми.