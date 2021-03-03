Чому жінки заробляють менше, ніж чоловіки: результати дослідження
В багатьох країнах світу оплата праці жінок досі залишається нижчою, ніж у чоловіків. В Європі активно борються з даним явищем, але наявна різниця все ще велика.
Джерело:Der Standard
За умов роботи на одному й тому ж підприємстві, зарплати за виконання однакової роботи варіюються в залежності від статі. За даними австрійського дослідження 2021 року, різниця в оплаті праці чоловіків та жінок складає понад 14 відсотків, і це вже кращий показник, ніж за останні кілька років.
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Деталі дослідження
В межах Дня рівної оплати праці, Спільнота бізнесу та професій жінок (BPW) провела дослідження зарплат на австрійських підприємствах. Вибірку склали 227 компаній і корпорацій різних галузей виробництва та надання послуг, штат працівників яких налічує щонайменше 50 людей.
Середній розрив у розмірі зарплат склав 14,3 відсотка на користь чоловіків. У 2017 році даний показник сягав 19,9 відсотка.
Слід зауважити, що зібрані дані в окремих федеральних землях Австрії суттєво відрізняються. Наприклад, різниця в оплаті праці на одній і тій же посаді за територіальним розміщенням підприємств у федеральних землях:
- Форарльберг – 47,5 відсотка;
- Відень – 18,8 відсотка на користь чоловіків.
Чому жінки отримують менше грошей
Причинами нижчої оплати праці жінок на однакових посадах з чоловіками є:
- часті відгули та відпустки у зв'язку з доглядом за дітьми;
- упереджене ставлення керівників підприємств;
- стереотипи, що жінки приносять менше прибутку компаніям, ніж чоловіки;
- нижчі перспективи розвитку через пізній початок кар'єри.
Однією з найбільших проблем у сфері роботи, на думку фінансових експертів, є репродуктивна функція жіночої статі. Керівники підприємств не завжди готові призначити жінку на високу посаду, оскільки переймаються про те, що вона піде в декретну відпустку і доведеться шукати їй тимчасову заміну.
Окрім цього, жінки отримують не повну зарплатню, коли перебувають на декреті, що й впливає на загальні показники оплати праці.
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Як забезпечити рівноправну оплату праці
Народна партія Австрії (ÖVP), яка має більшість мандатів в парламенті, планує вжити низки заходів, щоб зменшити розрив, зокрема:
- популяризувати фінансову грамоту серед жінок, запустивши безкоштовні курси;
- на законодавчому рівні контролювати конкурси на високі посади підприємств;
- зобов'язати компанії проводити відкриту та прозору звітність по зарплатах на конкретних посадах;
- запровадити квоти для жінок на робочі місця в освітній галузі;
Додамо, що у 2017 році уряд Австрії на законодавчому рівні ухвалив рішення про те, що чоловіки на рівних умовах з жінками можуть брати декретні відпустки чи лікарняні по догляду за дітьми.
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