У МОН наголосили, що наразі допрацьовується механізм складання нового іспиту.

До теми Лише у 2 областях повністю зупинили навчальний процес через активні бойові дії

Чому потрібно обов'язково зареєструватися на ЗНО

Проте для організації іспитів потрібна підтверджена інформація про потенційних учасників випробувань. Таку інформацію про вступників МОН братиме з бази реєстраційних даних потенційних учасників ЗНО.

Тож, якщо ви плануєте вступати до вишу у 2022 році, вам потрібно обов’язково зареєструватися для участі у ЗНО, зокрема створити реєстраційну картку та віддати її керівнику закладу освіти або надіслали до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Лише тоді абітурієнта зареєструють для участі у вступних випробуваннях.

В Українському центрі оцінювання якості освіти також підтвердили, що поки невідомо, які іспити й у якому форматі потрібно буде складати вступникам, але для організації будь-яких іспитів потрібно точно зареєструватися.

Водночас, якщо ви цього року закінчуєте 11 клас й ще не зареєструвалися для участі в ЗНО (навіть не створили реєстраційної картки), потрібно це зробити до 9 квітня. Створити реєстраційну картку можна за цим посиланням.

Дані для реєстрації на ЗНО

У реєстраційній картці є поля для вибору предметів ЗНО / ДПА. Їх потрібно заповнити попри скасування ДПА.

Якщо є змога, потрібно видрукувати реєстраційну картку, заповнити від руки заяву про участь у тестуваннях, додати копію паспорта і передати керівникові закладу освіти. Якщо такої можливості немає – достатньо сформованої електронно реєстраційної картки.

Створити реєстраційні картки також просять тих випускників, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Що відомо про ймовірний тест для вступу у 2022

До слова, в умовах війни Верховна Рада спростила ЗНО для школярів. Наразі заплановано, що учні складатимуть мультипредметний онлайн-тест, який міститиме 60 завдань і триватиме 80 хвилин.

Тест міститиме завдання з української мови, математики та історії України. Також є багато побажань, щоб була англійська, тому, можливо, буде все-таки на вибір: історія України або англійська мова.

Зверніть увагу! Рішення не є остаточним – можливі зміни. Тестування, як і завжди, проводитиме Український центр оцінювання якості освіти. МОН розробляє процедуру в деталях. Затвердити її повинен Кабмін.

Попередньо проведення тестування заплановане з 1 по 15 липня, але залежно від ситуації у державі дати можуть змінюватися.

Зауважимо, що ДПА та ЗНО скасовують лише на 2022 рік через неможливість повноцінно провести тестування.

Що буде із ЗНО та новий мультимедійний тест: пояснення Наталії Піпи