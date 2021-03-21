Щороку в Україні збільшується потреба у вчителях. Адже після закінчення освіти на педагогічних спеціальностях, все менше молодих вчителів йдуть працювати у школи. А хто таки влаштувався на роботу, через якийсь час звільняється.

Чому спостерігається така тенденція? Експерти виділили 5 ключових причин, через які вчителі готові піти з улюбленої роботи.

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Чому вчителі звільняються зі школи

Хочуть заробляти більше

На жаль, зарплати педагогів державних шкіл залишаються нижчими за середній рівень доходів пересічних українців інших професій.

При тому, що робочий день офіційно має тривати менше 8 годин, по факту у вчителів він ненормований. І часто він може тривати з 8 години ранку до 10 вечора. Окрім того, педагоги мають ще численні посадові обов'язки та високий рівень відповідальності.

Яка зарплата вчителів зараз? Уряд ухвалив постанову про збільшення виплат освітянам. Так, вчителі вже з 1 січня 2021 року вчителі отримали на 20% більшу зарплату. А з грудня 2021 року зарплати педагогів збільшаться ще на 8,4%.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Чи можна, працюючи в державній школі, заробляти більше? За словами експертів, можна, але для цього варто впроваджувати сучасні онлайн-інструменти чи практикувати нестандартні прийоми. До прикладу, ви можете стати спікером вебінарів, семінарів чи додатково підробляти репетититором.

Отримують професійне вигорання

Зазвичай у перший рік роботи молоді вчителі мають опанувати багато інформації та всьому навчитися. А вже за кілька років, постійно проходячи з учнями один і той же програмний матеріал, вчитель може від монотонності роботи відчути апатію та опинитися у професійному застої. А це перший дзвіночок професійного вигорання.

Як вийти з цього стану? Експерти стверджують, що вчитель має сам собі допомогти. Зокрема, навчайтесь чомусь новому, застосовуйте набуті знання на практиці, експериментуйте.

До того ж, учні із задоволенням відвідують уроки у творчих педагогів, адже там завжди цікаво. А зацікавлені очі учнів та їхнє захоплення – це найкращий мотиватор та джерело позитивних емоцій для кожного вчителя.

Недостатньо простору для творчості

Зазвичай креативним педагогам нудно проводити звичайні уроки, вони хочуть експериментувати з новими форматами викладання, методами та онлайн-інструментами.

Проте часто школи мають різний рівень матеріального забезпечення і простір для реалізації творчого потенціалу вчителя.

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Так, досвід вчительки Ольги Халепи показав, що робота у сільській школі не є перешкодою для створення уроків, якими захоплюються сучасні школярі з усієї України. Все залежить від креативності самого педагога.

Існує паперова бюрократія

У школі вистачає безглуздої роботи, яка вбиває мотивацію. Так, кожному вчителю доводиться писати звіти, які потрібні керівництву, плани робіт виховних заходів, які фізично не можна провести у зазначеному об'ємі та інше.

Адже часто "писанину" вчителів ніхто не читає, але на це треба витратити доволі багато часу. І це пригнічує. А хронічна пригніченість призводить до професійного вигорання.



Вчитель заповняє шкільний журнал / Фото "Конкурент"

Потерпають від цькувань у колективі

Державна школа – це доволі консервативне середовище, і часто інакшість вчителів не вітається. А жертвами цькування можуть стати як недолугі працівники, так і визнані спеціалісти, які своїми педагогічними здобутками вражають.

Таке цькування призводить до морального спустошення та серйозних психосоматичних захворювань.

За словами експертів, вчитель – це геть невдячна та одночасно найвдячніша професія у світі. Але рішення про те, чи варто залишатися у професії, залежить від того, що переважає – недоліки чи переваги вчителювання.