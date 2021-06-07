Чому деякі вчителі в Україні отримують неповну зарплату: як це змінити

У багатьох громадах вчителі недоотримують належну їм заробітну плату. Зокрема, ця проблема торкнулася педагогів у п’яти областях: Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Дніпропетровській. Чому так і як це змінити – читайте у матеріалі.

Депутатка фракції "Голосу" Наталія Піпа вважає, що для для того, аби вчитель мав бажання працювати і пишався своєю роботою, потрібні хороші умови праці, гідна зарплата й захоплені очі учнів.

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За її словами, лише на Львівщині недостача освітньої субвенції становить понад 240 мільйонів гривень на рік. Це великі кошти, які мала б забезпечити держава, але наразі цей фінансовий тягар ліг на плечі громад.

Чому вчителі отримують неповну зарплату

Реформа децентралізації триває вже кілька років і передбачає формування нового адміністративно-територіального устрою.

Піпа наголосила, що багато сіл приєдналися до громад. Відповідно, частина шкіл, які були сільськими, тепер стали належати до міста.

Чому ж виникла проблема з оплатою праці вчителів? За словами депутатки, зарплата вчителя забезпечується з субвенції з держбюджету та нараховується за формулою МОН і залежить від кількості учнів.

Окрім того, коефіцієнт розрахунку для сільських вчителів вирівнює його зарплату до рівня міського вчителя.

Проте через децентралізацію сільські школи формально почали вважатись міськими, і зарплати тепер нараховують вчителям за іншою формулою. Проте кількість дітей у школах не змінилась,тому сільські вчителі почали отримувати менше,

– заявила Наталія Піпа.

За її даними, голови територіальних громад знають, що з 1 січня вчителі почали недоотримувати заробітні плати. Тобто, проблема існує вже майже пів року.

Що зробило МОН для вирішення цієї проблеми? Депутатка запевняє, що майже нічого.

"Я розумію тих вчителів, які зараз говорять, що їм краще виїхати працювати до Польщі, адже наша держава змушує їх працювати на голому ентузіазмі, який родину не нагодує", – сказала Піпа.

Як це змінити

На її думку, не може бути такої несправедливості, коли вчителі однаково працюють, але отримують різну зарплату: у багатших громадах – повну, а у бідніших – часткову. Адже умови праці та навантаження однакові.

Саме держава має якнайшвидше вирішити цю проблему. Не точково, не латанням дірок, а комплексно і системно. Щоб надалі не виникало жодних проблем із розподілом освітньої субвенції у громадах,

– сказала нардепка.

Що для цього потрібно? Змінити формулу розподілу освітньої субвенції для громад. Зокрема розробити таку формулу нарахування зарплат, де коефіцієнт буде відповідати вимогам і сіл, і міст, і областей.

Тоді бюджетні потреби субвенції будуть відповідати реальним потребам громад.

"Освіта – це не те, на чому держава може економити. Ми маємо працювати над тим, щоб освіта ставала кращою, а зарплата вчителів була гідною, виплачувалась вчасно і в повному обсязі”, – підсумувала Наталія Піпа.

До слова, що вчителям в Україні вже підняли зарплати на 20% у січні цього року. А в грудні мають підняти ще на 8,3%.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу