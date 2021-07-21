Що призводить до емоційного виснаження

Кандидат біологічних наук, розробник та викладач курсів "Управління собою" Петро Чорноморець розповів, що часто чує вираз "емоційне виснаження".

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За його словами, емоційне виснаження стається з двох причин:

"Недопрожиті" почуття

Якщо вчитель інтенсивно працює протягом року, то їх ритм життя виглядає приблизно так: робота, домашні справи і сон. А часу та емоційних сил прожити свої відчуття за день немає.

За день ми переживаємо купу почуттів: хтось роздратував, щось не вийшло, чогось ви злякалися, щось вас засмутило. Усі ці почуття досить довго залишаються в психічних процесах і виснажують ресурси мозку, а ви не маєте часу їх «допрожити» – усвідомити та "видихнути". З часом "недопрожиті" почуття накопичуються і виснажують мозок,

– каже експерт.

Незадоволені потреби

Якщо вчитель живе лише роботою, у нього залишаються незадоволеними деякі потреби, зокрема:

потреба у довірливому спілкуванні з друзями,

потреба у близьких стосунках,

потреба у прогулянках на природі,

потреба у спілкуванні зі своїми дітьми.

"На все це ви забиваєте, коли працюєте надто інтенсивно. І тут починається замкнене коло: що більше ви втомлюєтеся, то менше у вас ресурсу зайнятися цими потребами. А якщо навіть знайдете час піти в театр, то підете туди у виснаженому стані", – додає Чорноморець.

На його думку, зазвичай незадоволені потреби люди перекривають гормонами щастя — заїдають солодким, дивляться серіали, п’ють вино або антидепресанти.

Чому вчителеві потрібна довша відпустка

Експерт радить уявити себе після тривалої відпустки. "Ви приходите на улюблену роботу і маєте певну кількість дофаміну і серотоніну в психічних процесах – ви почуваєтеся добре", – запевняє Петро Чорноморець.



Вчителю важливо не перевтомлюватися / Фото "Всеосвіта"

За його словами, якщо мозок відчуває, що додалося виснаження, він продукуватиме більше дофаміну (вони перекривають виснаження).

Тож, спочатку вчителі не будуть відчувати жодних проблем. Ще за тиждень такої роботи людина почувається на підйомі — надлишок дофаміну дає відчуття, що ми рвемо греблі, а насправді рівень виснаження уже високий,

– сказав він.

Він наголошує, що після кількох тижнів роботи може настати повне виснаження. На цьому етапі вчитель починає надто багато вимагати від інших людей, приймати жорсткі рішення і ростити агресивність. Зокрема, можуть початися і панічні атаки або депресія.

"Саме це сталося зі мною минулого року в липні — одного дня я просто не піднявся з ліжка, щоб прийти на роботу. До цього близько року працював по 50 годин на тиждень. Зміг вибратися зі стану вигорання завдяки відпочинку, психотерапії і зменшенню навантаження на роботі", – зізнається вчитель.

Скільки можна і не можна працювати вчителям

Експерт запевняє, що вигорання неможливо відновити просто внаслідок тижневої відпустки.

Якщо протягом певного часу ви перепрацьовували по 5 зайвих годин на тиждень, а потім змінили свій графік і почали працювати на 5 годин на тиждень менше, і при цьому вигорали протягом року, на відновлення вам теж знадобиться рік.

Просто тиждень відпустки нічого не дасть, бо процеси в мозку для відновлення вимагають часу. Саме тому у вчителів 56 днів відпустки.

У вчителя не має бути півтори чи дві ставки — тоді людина або вигорає, або переходить до об’єктивації процесів: не сприймає дітей як дітей, а робить усе як машина”. Це вмикається психологічний захист, який береже людину від вигорання,

– наголосив Чорноморець.

Один з інструментів запобігання вигоранню — рахувати свої години навантаження. Сюди треба зараховувати не лише години уроків, а й час на перевірку домашніх завдань, підготовку до уроків і навіть спілкування у чатах з учнями.

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Експерт радить вчителям у жодному разі не брати більше ніж 20 годин викладання на тиждень. При цьому сумарно норма роботи для вчителя має бути 30 годин на тиждень.

Як розпізнати перевтому, що наближається:

Не вистачає часу на кіно, театр, прогулянки – це сигнал, що працюєте більше, ніж треба.

"Година без мобільного" – якщо не можете провести годину, не перевіряючи телефон (пошту, месенджер, Viber), це означає, що ви весь час у внутрішній напрузі.

"Хвилі" – чи можете ви годину спокійно сидіти і дивитися на хвилі? Якщо ні, значить процеси виснаження вже запущені. Якщо ви знаходите час для відпочинку, але весь цей час відчуваєте тривогу, ви вигораєте.

"Не смачно, не смішно" – це стан, коли вас не тішать запахи і не смішать жарти. Можна понюхати персик, і голова піде обертом від задоволення, а можна понюхати – і нічого.

Як уникнути вистаження

Експерт радить рахувати години навантаження, достатньо спати і бути уважним до себе.

"І треба робити відпочинок продуктивним — це навантажувати себе ще більше. Увімкніть інтуїцію і робіть на відпочинку тільки те, що хочеться: просто лежіть, сидіть в телефоні тощо. Головне – ні до чого себе не змушувати", – підсумував петро Чорнобривець.