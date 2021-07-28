Безліч клієнтів таких страхових компаній та банків, як "Дельта-банк", "Банк Михайлівський", "Страхові традиції", "Еліта-центр" тощо, назавжди втратили свої гроші. То що ж у нашій системі не так?

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Тема фінансової грамоти в України

Жадібність та бажання зекономити на тому, на чому економити не варто, затьмарює об'єктивне мислення багатьох українців. А ось бажання стати фінансово грамотним, насправді, виникає лише в одиниць.

Різноманітні організації та експертні спільноти надають усілякі рекомендації, як підвищувати рівень фінансової грамоти населення – вивчати ще у шкільному віці основи грошового планування, структуру державного бюджету, нюанси пенсійних накопичень тощо.

На відбудованому ринку азартних ігор також, начебто, перейнялись фінансовою грамотою громадян – розповідають, як відрізнити погане онлайн-казино від "хорошого", робити лише легальні ставки на беттингових ресурсах тощо.

Разом з тим, більшість експертів і надалі стверджують: "У країнах Заходу люди все одно фінансово освіченіші!". Й справді, в ЄС та Сполучених Штатах рідко трапляються скандали з несподіваним закриттям банків, невиплатами за страховим полісом та масовими обманами громадян.

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У чому різниця між Заходом та Україною

Захід

У країнах Заходу громадяни довіряють фінансовим інститутам. Регулятори постійно виписують мільйонні штрафи, забирають ліцензії та не дозволяють виводити гроші вкладників туди, куди їх виводити заборонено.

Терміни ув'язнення та інших покарань для шахраїв не є символічними, а суворими та дієвими. Без цього, звісно ж, велика частка грошей так само йшла б до кишень недобросовісних аферистів.

Громадяни країн ЄС та США знають, що якщо у фінансової компанії є ліцензія від держрегулятора, то їх гроші у безпеці, і не будуть виведені тіньовими способами із загального обороту економіки держави.

Україна

Приватні пенсійні фонди в Україні або напівпорожні, або ж обслуговують винятково корпоративний сектор. Страхові організації існують лише на обов'язкових автоцивілках та завдяки корпоративній медицині.

Постійно нарощує свої прибутки шаленими темпами винятково сектор мікрокредитування. Це, насправді, є прямим наслідком неефективного державного регулювання.

За даними НБУ, на банківських рахунках лежить близько 873 мільярдів гривень фізичних осіб. Втім, мовиться не про довіру громадян до банків, а про спектр усіх інших фінансових інструментів, про які люди або мало знають, або ж бояться примарних ризиків.

Українці часто не знають про всі доступні їм фінансові інструменти / Фото Pexels

Розв'язання проблем

Перше, що обов'язково треба зробити – жорстко регулювати фінансовий ринок. Ефективне та швидке реагування на скарги громадян, показові покарання порушників, позбавлення ліцензій та зміна нормативних актів у бік покращення захисту споживачів грошових послуг, – все це є основою стабільного функціонування фінансового сектору.

Окрім цього, треба відповісти на декілька простих питань: