Іноді українцям не вистачає грошей до зарплат, і вони беруть кредити. Відомо, що таких близько 20% людей, і їх відсотки за споживчими кредитами сягають 1600%. Чому українці не можуть розбагатіти та як це змінити – читайте у матеріалі.

За даними експертів, у 53% українців виникали такі ситуації як хвороби, втрата роботи чи інші проблеми, що істотно знижували рівень доходів. Загалом, більшість українців живуть від зарплати до зарплати, а 20% доводиться – щомісяця позичає гроші.

До теми Для економії чи заощаджень: що таке фінансова грамотність та як цьому навчитися

Окрім того, 36% українців взагалі не вистачає грошей на життя. Тому багато людей беруть кредити та стають "заручниками" банків.

Кредити змушують "затягнути паски"

За словами заступниці керівника проєкту USAID "Трансформація фінансового сектору" Юлії Вітки, багато українців використовують кредитну карту, інші позичають гроші в знайомих або в організаціях типу "Гроші до зарплати".

Але такі кредити змушують ще більше "затягнети паски". Тому багато українців взагалі не мають заощаджень.

Іноді відсотки по таких кредитах досягають 1600%. Тут повинна бути реакція держави. Треба встановити верхню межу відсотків для таких кредитів. Також необхідно підвищувати фінансову грамотність самих українців. Вони повинні навчитися прораховувати кредити та обирати їх,

– наголошує експертка.

Чому українці не можуть розбагатіти

Дослідження показують, що Україна зараз перебуває на останньому місці в рейтингу фінансової грамотності населення. Напевно, головною причиною бідності українців є низький рівень доходів.

Окрім того, ще за часів СРСР ніхто фінансовій грамотності людей не вчив. Окрім того, в Україні немає стільки фінансових послуг, як за кордоном. Зокрема, в нас не розвинені інвестиційні послуги, якими б користувалися всі охочі.

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Тобто більшість українців не може оцінити ефективність інвестування, тим часом як у США, наприклад, пенсіонери інвестують свої заощадження, обираючи різні рівні ризиковості й дохідності.

Як це змінити

Можна почати вести бюджет у зошиті, розділивши його на дві колонки – надходження та видатки. За словами Юлії Вітки, кілька місяців доведеться збирати чеки, щоб побачити свої реальні витрати.

Я особисто тримаю інформацію про доходи і витрати. Зокрема, розподіляю на групи: комунальні послуги, харчування, освіта, подорожі, заощадження. Слідкую, щоб поточні регулярні витрати не перетинали межу в 30%. Заощадження стараюся робити – 10% від доходу,

– зізналася експертка.

Хто може навчити фінансовій грамотності? Щодо навчання фінансовій грамотності з дитячого віку, експертка розповіла, що в Україні є підручники з фінансової грамотності для учнів 9 – 10 класів, а сам предмет "Фінансова грамотність" впроваджувався в школи ще з 2012 року.

Для дорослих існує інший шлях донесення інформації – це самонавчання: до прикладу, читайте короткі блоги чи статті на фінансові теми. Також було б добре, щоб банки вчили своїх клієнтів та розповідали про нові інструменти.

Окрім того, питанням фінансової грамотності займаються НБУ і Фонд гарантування вкладів. У Нацбанку, зокрема, акція "Гудбай, шахрай" стосувалася анонімних дзвінків і перерахування коштів невідомим особам.