Сергій Горбачов наголошує, що якщо підручників бракує, батьки чи управління освіти можуть їх купити самостійно, але насправді їх можна отримати безкоштовно.

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Чому не вистачає шкільних підручників

В Офісі освітнього омбудсмена з’ясували, що шкільних підручників в Україні друкують достатньо. А причин, чому їх бракує деяким класам та школам кілька:

Реформа децентралізації, в результаті якої утворилися нові громади, а також відбувається реорганізація та оптимізація закладів освіти (деякі закривають, а в деяких – більше учнів).

Відсутність централізованого всеукраїнського обліку та інвентаризації підручників.

Як наслідок – підручники є, але вони перебувають не там, де потрібні учням.

Що робити батькам та школам

Сергій Горбачов наголошує, що держава гарантує надання учням та педагогам підручників, зокрема і електронних, а також посібників.

Але попри це, частина батьків чи органи управління освіти купують підручники. І якщо вартість підручників, виданих за державні кошти, з великими накладами становить 35 – 45 гривень, то вартість закупівлі батьками – від 100 до 170 гривень,

– зауважує Горбачов.

Не докуповувати підручники самостійно і не переплачувати – складно, але реально. Тому Сергій Горбачов радить не поспішати з купівлею і наводить інструкцію, як "добути" потрібні підручники.

Варіант №1. Звернутися до засновника закладу

Батьки мають звернутися до відповідного органу управління освіти і попросити перерозподілити підручники у межах територіальної одиниці (міста, ОТГ). Рішення про передачу підручників ухвалює засновник або керівник закладу освіти.

Варіант №2. Звернутися до обласного управління освіти

Якщо в інших навчальних закладах міста чи ОТГ немає потрібних підручників, представнику місцевого органу управління освіти потрібно звернутися до обласного департаменту освіти. Саме цей департамент може ухвалити рішення про перерозподіл підручників в області.

Варіант №3. Існує резервний фонд підручників

Якщо в межах області теж бракує потрібних підручників, школа, управління освіти міста або обласний департамент освіти може отримати їх зі спеціального резервного фонду підручників. Для цього треба звернутися до Інститут модернізації змісту освіти.

У резервному фонді має бути:

до 1500 примірників кожного підручника та посібника українською мовою.

від 10 до 500 примірників кожної назви мовою нацменшин, відповідно до прогнозованої кількості учнів.

від 1 до 200 примірників з кожної назви для учнів з особливими освітніми потребами, залежно від їх прогнозованої кількості.

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Освітній омбудсмен наголосив, що це може забрати чимало часу, оскільки кожен орган влади, згідно з законом, може відповідати протягом 30 днів.

Сергій Горбачов переконаний, що значною мірою подолати проблему з дефіцитом підручників може онлайн-інвентаризація підручників. Адже всі книги можна знайти в онлайні.

До слова, 1 жовтня в школах відзначали День учителя. І поки педагоги чули приємні слова, батьки висловили своє обурення через святкування. Мовляв, діти здавали гроші на подарунки, а сьогодні ще й "працюють" замість вчителів. Деталі – читайте у статті.