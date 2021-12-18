Дитяча письменниця та керівниця Лабораторії дитячого читання МАН Тетяна Стус вважає, що одна з причин нечитання серед дітей – їхня діджиталізація. Вони сидять в інтернеті, у них там є свої канали здобуття інформації.

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Чому діти не читають

За словами експертки, зараз вони мають від цього мало задоволення. Бо, наприклад, у школі їх примушують це робити. До того ж, проаналізувавши шкільні твори, стає зрозуміло, що для цього покоління вони не актуальні.

Дітям треба дізнаватися щось про дружбу, взаємини з однолітками, підліткам про кохання і взаємини з батьками – а їм пропонують "Кайдашеву сім’ю",

– каже Тетяна Стус.

Які сюжети цікавлять сучасних підлітків

Письменниця впевнена, що це книги про самопізнання, занурення у свій внутрішній світ.

"Коли кожен із нас зверне погляд усередину й побачить там свого внутрішнього підлітка, то згадає, що було тоді цікаво. І це точно не будуть твори Тараса Григоровича", – додає Стус.

За її словами, цим дітям треба знати те, що вони хочуть, до чого в них великий потяг – це теми найближчого рівня. Зокрема, про однолітків, батьків, дружбу, стосунки в школі, стосунки з протилежною статтю. А школа до цього не готова.

Топ-5 книг, які зацікавлять підлітків

Тетяна Стус радить звернути увагу на книжки Володимира Аренєва, бо підлітки дуже люблять фентезі та наукову фантастику.

Нам усім подобаються казки, але з певного віку вони стають занадто простими і продовжуються вже в жанрах фантастики, фентезі, науково-популярної фантастики. Тож книжки цього автора я дуже раджу,

– каже вона.

Друга позиція – для тих підлітків, які хочуть осмислити взаємини "я й подружка", "я й перше кохання", "я й батьки". Тут письменниця радить книжки Олі Купріян, яка дуже тонко й ненав’язливо досліджує ці питання. Вона – та письменниця, яка цікавиться підлітками й правдиво пише про дітей, школу, старшокласників.

Одна зі свіжих книжок – "Кокони" Тетяни Стрижевської. Це книжка для старшокласників, є обмеження “14+”.

Також експертка пригадала книжку Наді Білої "Елл та Ева", яка вийшла цього року. Авторка порушує дуже гострі питання не про абстрактних підлітків, які мріють про мандрівки чи пригоди, а про ось тих, які вчаться в школах.

Й Оксана Лущевська – у неї вийшла книжка "Інший дім", сьогодні дуже важлива. Це переосмислення розлучення батьків, як процес сприймають діти. Оксана з тих авторок, яких дуже варто читати.

Як зацікавити дитину читанням

За словами Тетяни Стус, коли діти ще зовсім маленькі, то читання – це акт комунікації і близькості: ви сидите, обіймаєтесь, закутані ковдрочкою, маєте ритуал перед сном.

У підлітковому віці відбувається сепарація. І батьки, які не дуже усвідомлюють особливості розвитку дитини, бачать холод у стосунках і самі віддаляються. Дуже важливо задуматись, на якому етапі втрачені близькість і взаємна довіра. І спершу спробувати її поновити. Тільки після цього порада взяти до рук книжку може вплинути на дитину,

– каже вона.

Другий варіант для зацікавлення – спільноти дітей. Діти зараз ходять на гуртки, у школу, можна привести дитину в книгарню на якісь літературні заходи, наприклад, на зустріч з автором. Це може спонукати читати книги.

Також раджу поговорити з учителями, щоб створити у класі бібліотеку.

Наприклад, у класі одного сина була традиція: вони всі читали й обговорювали серію "Часодіїв". Вони її проковтнули, що я навіть не зрозуміла, як це сталось. Навіть змагались, хто швидше прочитає й на перерві обговорювали, – розповіла письменниця.

А в її молодшого сина в початковій школі була інша традиція: вчителька раз на тиждень робила урок презентацій. Діти на цей урок приносили книжку, яку прочитали, і розповідали про неї. Такі невеликі традиції, які вчитель може запровадити, дуже важливі.