Державну підсумкову атестацію для школярів 4-х та 9-х класів скасували. І все через те, що в Україні погіршилася ситуація з коронавірусом і не всі діти зараз навчаються очно.

Про це сказав міністр освіти Сергій Шкарлет, відповідаючи на питання під час години запитань до уряду на засіданні Верховної Раді 19 березня.

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Зазначимо, що 17 березня Міністерство освіти і науки звільнило від проходження у 2021 році ДПА учнів 4 і 9 класів. Тож, у документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, необхідно буде зробити запис "звільнений(а)".

Чому скасували ДПА

Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи.

Йдеться про тих дітей, які навчаються в червоних зонах, і не мають можливості навчатися в повноформатному режимі,

– запевнив міністр освіти.

Що буде замість ДПА для учнів 4 та 9 класів? Сергій Шкарлет запевнив, що альтернативою ДПА для школярів на сьогодні є поточні результати контролю знань. Тобто учням виставлять підсумкові оцінки у школі, без проходження ДПА.

Важливо! Натомість всі тестування в межах основної сесії ЗНО-2021 пройдуть відповідно до затвердженого раніше графіка. Дати ЗНО переносити чи скасовувати не будуть. Про це заявили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Чи не зменшиться якість освіти через скасування ДПА?

Міністр освіти відповів, що кожного кварталу Державна служба робить моніторинг якості освіти. Шкарлет додав, що інформація про те, що в Україні на 72% провальна системи дистанційної освіти, не підтверджена.

За його словами, є люди, які не сприймають онлайн-навчання, але в цілому і МОН, і профільний комітет не ставили на один важель результати дистанційного і очного навчання.

Для цього були реалізовані декілька інструментів для вирівняння знань студентів, зокрема "Всеукраїнська школа онлайн", яка дозволяє в повноформатному режимі забезпечити процес навчання у школах та під час онлайн-навчання,

– додав Шкарлет.

До слова, через стрімке поширення коронавірусу багато українських школярів зараз вчаться дистанційно йбо йдуть на канікули. Так, наприклад, частину школярів вже перевели на "дистанційку" в Івано-Франківську, Житомирі, Одесі, Львові, Києві, Черкасах та інших областях.