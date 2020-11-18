Не зважаючи на пандемію та стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус, українські школярі продовжують навчатися в закладах освіти. Чому ж влада не закриває школи на карантин?

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування Михайло Радуцький запевнив, що в українських школах небагато учнів та вчителів хворіють на COVID-19, повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

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За його словами, влада має дозволяти традиційне навчання в школах та садочках, а закривати їх треба тільки в найкритичніших ситуаціях. І оскільки у школах хворіють менше 1% учнів та працівників закладів, то діти поки продовжують навчатися, і змін не планується.

Водночас він нагадав, що коронавірус відрізняється від інших вірусних хвороб тривалим інкубаційним періодом. "Найнебезпечнішою ця хвороба є за два дні до того, як з’являються перші симптоми. Тому існує велика ймовірність, що в сім’ї всі перехворіють на коронавірус", – сказав Радуцький.

На думку голови Комітету ВР з питань здоров'я, взимку на Україну чекає збільшення кількості захворювань. "Пандемія закінчиться тоді, коли завершиться розробка та реєстрація вакцини і розпочнеться вакцинація населення. Ми на цьому шляху", – додав він.

Коли в Україні закриватимуть школи на карантин

Зазначимо, що уряд назвав умови для закриття садочків й шкіл:

забороняється відвідування садочків, шкіл та закладів позашкільної освіти тільки у випадку, коли на самоізоляції через контакт із хворими перебуває понад 50% учнів і персоналу закладу.

забороняється відвідувати заклади освіти групами більше 20 осіб.

Важливо! В Україні на коронавірус захворіли за останню добу, 17 листопада, понад 12 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих COVID-19 в країні зросла до понад 570 тисяч, померли – близько 10 тисяч українців.

Тому влада просить адміністрації закладів освіти стежити за тим, аби всі учасники навчального процесу дотримувалися заходів безпеки.