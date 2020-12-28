Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що ідея про навчання з 5 років з'явилася після спілкування з понад 3 тисячами батьків.

Чому Шкарлет почав говорити про навчання дітей з 5 років

Він запевняє, що суспільне обговорення цієї ідеї почалося не з того, що йому особисто захотілось навчати дітей 5 років. Шкарлет зізнався, що говорив про це з психологами. Про це він сказав від час інтерв’ю виданню "Українське радіо".

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За його словами, є країни, де діти починають навчання з 4 років, якщо створити особливі умови організації навчання. "Це питання виникло виключно після спілкування більше ніж з 3000 батьків", – зазначив Шкарлет.

Скільки мають навчатися діти в школі

Міністр освіти переконаний, що 12 років навчання в школі – це той базовий стандарт, який сьогодні є у світі.

Питання в необхідності 12-річної освіти є світовим і європейським освітнім брендом. 12 років – це той базовий стандарт, який сьогодні є у світі. І головна відмінність між 11-річкою 12-річкою полягає саме у профілізації,

– розповів Шкарлет.

До слова, раніше Шкарлет вже озвучував ідею щодо початку навчання з 5 років. Проте деякі експерти не погоджуються з цим. Більше про навчання дітей з такого раннього віку – читайте тут.