Для абітурієнта перед вступом виникають безліч сумнівів та думок, зокрема вибір майбутньої професії та майбутнього вишу. І багатьом хочеться, щоб освіта була якісною. І серед молоді все популярнішою стає освіта за кордоном.

При цьому студент може обрати найрізноманітніші шляхи вступу: купити навчання, отримати грант або ж поїхати по програмі обміну, повідомляє видання Education.

Цікаво Виші також зможуть підключитися до електронних журналів

Виїжджаючи за кордон, студент отримує безліч переваг: можливість подорожувати, вивчити іншу мову і завести нових друзів. Але тут постає ключове питання – чим відрізняється європейська освіта від української? І чи варто вступати у виші України чи краще поїхати в Європу?

У чому різниця між європейськими та українськими вишами

Студенти і викладачі

Українському студенту потрібен диплом (бакалавра або магістра), а середньостатистичного викладача цікавить кар'єра і гроші. Водночас студентам абсолютно нічого не потрібно від викладачів, а викладачам — від студентів. Така ситуація в більшості університетів в Україні.

Якщо ж вдалося вступити до ВНЗ в Європі, то в плані відносин між викладачем і студентом ви відразу помітите різницю. Європейському викладачеві дуже важлива особистість студента, тому там ви рідко почуєте власне прізвище. Ваше ім'я він вивчить вже на другій парі.

Там присутня субординація, але з педагогом завжди можна посперечатися. Також там обов'язково присутні відгуки про студента від викладача.

Доступ до Wi-fi

У кожному навчальному корпусі європейського вишу є безкоштовний Wi-fi. А все через те, що головна умова розвитку особистості і постійного отримання знань за кордоном - це доступ до інформації.

До того ж, це необхідна частина навчального процесу: деякі заняття просто неможливі без вільного доступу до мережі.

Водночас в Україні в технологічному плані цілковитий провал. Наявність інтернету в кожній аудиторії - це фантастика для кожного українського інституту і університету.

Так, у багатьох навчальних закладах є інтернет, але тут існує безліч обмежень в плані доступності іі в плані якості зв'язку.

Бібліотека

Багато українських викладачів на першому ж занятті відправляють студента в бібліотеку. При цьому, дивує консервативність відношення до сучасних досягнень цивілізації, адже зараз майже все можна знайти онлайн.

Натомість в європейських вишах пошук в бібліотеці займає не більше п'яти хвилин: все комп'ютеризовано, а більшість книг можна взяти додому й почитати. Бібліотека працює мало не до півночі.

Наприклад, в європейських вишах студенту дають на прочитання дають дві невеликі статті в електронному форматі. Він повинен сформувати власну думку з цього приводу і обговорити це на занятті з іншими студентами і викладачами.

То що ж змушує європейців їхати до України? У нашої освіти є переваги, хоча їх і справді небагато: рівень підготовки за деякими спеціальностями дійсно високий, а ціна - значно нижче багатьох європейських країн.

Також у нас є дуже якісні вищі навчальні заклади. Особливо, якщо вам потрібні конкретні спеціальності, конкретні навички та вміння.