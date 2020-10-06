За останні роки в Україні зменшується кількість фахівців у сфері освіти. Експерти навіть жартують, що незабаром професію вчителя занесуть до Червоної книги. Чому ж професія педагога поступово вимирає?

Зараз все більше студентів педагогічних університетів після завершення навчання не хочуть вчителювати, передає видання Освітній портал.

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Експерти кажуть, що вже зараз немає ким замінити кожного сьомого вчителя, який планує вийти не пенсію. А директори шкіл найчастіше шукають педагогів-предметників з таких дисциплін: фізика, математика, хімія, українська та іноземна мова.

Натомість університети зізнаються, що щороку спостерігаються постійні недобори на природничі спеціальності. До того ж, багато студентів після закінчення навчання не йдуть вчителювати, а працюють у дещо інших сферах. Також багато випускників виїжджають за кордон на заробітки.

Тому зменшуються державне замовлення на вчителів за останні роки. Так, до НПУ імені Драгоманова у Києві у 2020 році на бюджет вступило понад тисячу осіб, але немає жодних гарантій, що вони будуть працювати у школах.

А все через низьку заробітну плату. Як розповідають самі студенти, вони пішли вчителювати до школи, коли отримували б зарплату від 8 до 15 тисяч гривень.

За словами тимчасового очільника МОН Сергія Шкарлета, для покриття дефіциту педагогічних кадрів знадобиться 42 роки. Водночас там додають, що вчителі відчують підвищення заробітної плати вже у 2021 році. Скільки будуть отримувати педагоги – читайте тут.