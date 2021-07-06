Попри те, що всі інші буденні потреби зазвичай є природніми потребами людини, балансування власних фінансових рахунків – навичка, якій потрібно навчитися. На жаль, робити це звик не кожен.

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Чому фінансова грамотність є актуальною темою

Подібно до того, як вміння читати допомагає розуміти написи на дорожніх вказівниках, письмо дозволяє заповнити заявку на роботу тощо, фінансова грамотність так само дає можливість орієнтуватись у багатьох життєвих процесах – контролювати свої гроші, уникати критичних заборгованостей та заощаджувати на майбутнє.

Якщо перечитування сухих інформаційних матеріалів чи перегляд відеороликів на тему фінансів видаються нудним заняттям, то все ж радимо інвестувати невелику кількість часу у підвищення рівня фінансової грамоти з огляду на переваги, які ця навичка дає.

Кращий сон

Гарний нічний сон є дуже важливим для вашого здоров'я, однак фінансове занепокоєння та складні грошові ситуації негативно впливають на нервову систему і часто не дають заснути.

Результати опитування Bankrate показали, що, зокрема, у США 30% американців не можуть довго заснути, турбуючись про щоденні витрати. Фінансова грамотність допомагає розв'язати цю проблему.

Готовність до непередбачуваних ситуацій

Якщо ви витрачаєте весь свій заробіток та живете від зарплати до зарплати, то вам навряд чи вдасться з легкістю покрити несподівані витрати.

Хороший рівень фінансової грамоти вчить вас знаходити вихід з непередбачуваних фінансових ситуацій, таких як раптова поломка автомобіля, витрати на медицину, втрата робочого місця тощо.

Фінансово грамотні люди з легкістю покривають непередбачувані витрати / Фото Unsplash

Розумні кредити

Бути фінансово грамотним – це не лише вміння управляти власними грошима, але й розуміти, як працюють банки та кредитні установи. Зрозумівши поняття кредитного рейтингу, вам не складно буде оцінити свої шанси отримати іпотеку чи кредит на дорогу покупку.

Варто розглядати фінансову освіту як метод розширення ваших прав та можливостей. Це допоможе краще оцінювати типи та умови фінансових пропозицій на ринку.

Вдалі угоди

Безліч фінансових пропозицій, особливо кредитних, можуть здаватись дуже привабливими та вигідними. Фінансова грамотність дозволяє тверезо оцінити необхідність та якість пропонованих послуг, краще перечитувати і розуміти вимоги та нюанси грошових угод.

Фінансова грамотність допомагає краще розуміти угоди / Фото Unsplash

Безпечне майбутнє

Раннє вивчення основ фінансів дозволяє отримувати насолоду від життя у майбутньому. Зокрема, ви навчитеся розуміти складні відсотки та почнете дбати про зростання вашого особистого пенсійного фонду, який у старості дозволить жити повним життям, а не виживати.

Порада! Підвищуйте власний рівень фінансової грамоти, обравши методи навчання, які вам найбільше підходять. Текстові матеріали радимо роздруковувати за допомогою принтерів Canon серії MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.