Чому письмо від руки корисне для дітей: цікаве дослідження
Малювання, письмо від руки і набір тексту на клавіатурі по-різному впливають на мозок дитини. Але, як показує дослідження, найбільш ефективним для дитини є те навчання, яке супроводжується письмом від руки.
Результати дослідження норвезьких вчених показали схеми мозкових хвиль при різних заняттях, передає видання Newatlas.
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Вчені кажуть, що активність мозку при наборі тексту помітно відрізнялася як від письма, так і від малювання. І важливо використовувати всі три види поведінки такої роботи для зміцнення різних нейронних зв’язків мозку.
Так, експерти запевняють, що хоч навчання письму від руки — це трохи повільний процес, але діти його мають пройти.
Складні рухи рук і формування літер корисні в декількох випадках. Якщо ви використовуєте клавіатуру, ви використовуєте один і той же рух для кожної літери. Написання від руки вимагає контролю над вашою дрібною моторикою і почуттями,
– говорить дослідниця Одрі ван дер Меєр.
Дослідники пояснюють, що малювання і письмо від руки — це зовсім різні когнітивні завдання в порівнянні з набором тексту, і ці нейронні процеси повинні однаково розвиватися в закладах.
До того ж, психологи вже давно кажуть, що корисно писати від руки дітям. Чому?
- Це розвиває дрібну моторику
А в результаті – розвиває мовлення. Адже під час письма від руки активізуються ті центри мозку, які відповідають за розвиток мовлення. ⠀
- Це покращує навички читання
Вчені помітили, що діти, які часто пишуть від руки, швидше і якісніше опановують читання, ніж ті, які більше друкують на клавіатурі. ⠀
- Це активізує розумові процеси
Психологи помітили, що люди, які пишуть від руки, формулюють свої думки краще. Виявилося, що чим частіше ми пишемо від руки, тим швидше думаємо.
- Це покращує пам’ять
Письмо від руки активізує зону мозку, яка виступає фільтром інформації, не даючи запам’ятовувати зайве. Під час письма ми повідомляємо мозку, що потрібно уважніше поставитись до цієї інформації.
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