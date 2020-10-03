Малювання, письмо від руки і набір тексту на клавіатурі по-різному впливають на мозок дитини. Але, як показує дослідження, найбільш ефективним для дитини є те навчання, яке супроводжується письмом від руки.

Результати дослідження норвезьких вчених показали схеми мозкових хвиль при різних заняттях, передає видання Newatlas.

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Вчені кажуть, що активність мозку при наборі тексту помітно відрізнялася як від письма, так і від малювання. І важливо використовувати всі три види поведінки такої роботи для зміцнення різних нейронних зв’язків мозку.

Так, експерти запевняють, що хоч навчання письму від руки — це трохи повільний процес, але діти його мають пройти.

Складні рухи рук і формування літер корисні в декількох випадках. Якщо ви використовуєте клавіатуру, ви використовуєте один і той же рух для кожної літери. Написання від руки вимагає контролю над вашою дрібною моторикою і почуттями,

– говорить дослідниця Одрі ван дер Меєр.

Дослідники пояснюють, що малювання і письмо від руки — це зовсім різні когнітивні завдання в порівнянні з набором тексту, і ці нейронні процеси повинні однаково розвиватися в закладах.

До того ж, психологи вже давно кажуть, що корисно писати від руки дітям. Чому?

Це розвиває дрібну моторику

А в результаті – розвиває мовлення. Адже під час письма від руки активізуються ті центри мозку, які відповідають за розвиток мовлення. ⠀

Це покращує навички читання

Вчені помітили, що діти, які часто пишуть від руки, швидше і якісніше опановують читання, ніж ті, які більше друкують на клавіатурі. ⠀

Це активізує розумові процеси

Психологи помітили, що люди, які пишуть від руки, формулюють свої думки краще. Виявилося, що чим частіше ми пишемо від руки, тим швидше думаємо.

Це покращує пам’ять

Письмо від руки активізує зону мозку, яка виступає фільтром інформації, не даючи запам’ятовувати зайве. Під час письма ми повідомляємо мозку, що потрібно уважніше поставитись до цієї інформації.