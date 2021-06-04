Без навичок ефективного фінансового менеджменту, дуже легко потрапити до боргових ям, а без бюджетування – неможливо передбачити складні грошові ситуації, які можуть трапитись вже завтра. Життя від зарплати до зарплати є дуже стресовим, і незалежно від віку, професії чи рівня доходу, чітке розуміння матеріального становища допомагає людині бути відповідальною за те, як вона використовує та розподіляє зароблені гроші.

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Основні принципи особистих фінансів

Особисті фінанси тісно пов'язані з поняттями менеджменту, способів управління грошима за допомогою інвестицій, витрат та заощаджень, з урахуванням всіх життєвих ризиків та можливостей розвитку подій.

Особисті фінанси охоплюють аспекти бюджетування, банківської взаємодії, планування виходу на пенсію, страхування тощо. Існує кілька вагомих причин, чому фінансовий менеджмент є необхідною складовою особистих фінансів.

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Задоволення потреб

Питання грошей виходять далеко за межі звичного розуміння людини. Необхідно мати ширшу перспективу щодо власних фінансів, адже таким чином, можна побачити весь спектр можливостей, і не концентруватись лише на роботі та постійному заробітку.

Потрібно скласти план довготермінових фінансових цілей, в якому буде враховано всі доходи та витрати. Таким чином, ви зробите перший крок до фінансового добробуту, а задоволення потреб йтиме за планом.

Порада! Створіть власний фінансовий план на найближчі кілька місяців, щоб навчитись ефективно керувати власними доходами та витратами. Роздрукувати його допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги, а зручні флакони з чорнилами зі спеціальними отворами дозволять без зайвих зусиль подбати про їх наповнення.

Розуміння ситуації

Навіть заробляючи солідну суму щомісяця, безліч людей живе у величезних боргах. Це спричинено передусім тим, що вони не мають чіткого фінансового плану, який допоміг би використовувати доходи розумно.

Правильний менеджмент особистих фінансів допомагає зрозуміти власні можливості, визначити співвідношення доходів та витрат, а також способи бюджетування у межах цього доходу.

Зрозуміти власне фінансове становище / Фото Pexels

Збільшення грошового потоку

Ефективне управління грошима вчить нас уникати ризиків надмірних заборгованостей, розбиратись у податковій системі та нарощувати активи, створюючи фінансові "подушки безпеки".

Зрозумівши особисті фінанси, ми автоматично розуміємо перспективи та власні грошові зобов'язання, вчимось розумно інвестувати та визначати пріоритети, уникаємо імпульсивних та необдуманих покупок.