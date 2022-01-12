З перших днів нового семестру в українських школярів – нове меню. Звідти прибрали все шкідливе, на кшталт ковбас і сосисок.

До теми Що з нового шкільного меню учням подобається найбільше та якими будуть безглютенові страви

Чому не всім дітям подобається нове меню

Деякі батьки кажуть, що діти дуже задоволені новим меню і їдальні. Проте є школи, де ситуація кардинально протилежна: діти відмовились їсти, бо їжа стала не смачна, адже зі звичних страв прибрали цукор і сіль.

Один із творців нового меню – шеф-кухар і гастрореформатор Євген Клопотенко написав у фейсбуці, що сіль, цукор та хліб можна використовувати.

Якщо у школі вже зараз відмовилися повністю від цукру та солі, то це не є правильно. Ми з командою спеціально пролобіювали перехідний етап. Це означає, що кількість солі та цукру мають зменшувати поступово,

– сказав він.

Фахівчиня Держпродспоживслужби Галина Провізіон розповіла "Українському радіо", що планується поступове зниження кількості солі до 1 – 1,5 грам на один прийом їжі. Вживати дозволено лише йодовану сіль для приготування їжі.

За її словами, зменшення цукру має бути вдвічі – до 7,5 грам на один прийом. Кількість хліба також має бути зменшено вдвічі, а перевага надаватиметься цілозерновому.

Що кажуть про меню батьки

У коментарях до посту Євгена Клопотенка про харчування незадоволені батьки пишуть, що діти повертаються додому голодними.

"В Одесі в садочках вже прибрали сіль цукор взагалі та хліб. Вважаю це маренням. Діти і так погано їдять, а ще й не солоне та не солодке. Я не говорив, що там треба прямо насолювати і кілограмами сипати цукор, але й прибирати повністю теж не варіант".

"Дитина прийшла з дитячого садка голодною. Якщо раніше дитина не їла з ранку молочну кашу, то могла спокійно з'їсти хліб з маслом і сиром, запити чаєм і до обіду спокійно дожити. Тепер масло не дають, чай та компот без цукру. Суп на воді з плаваючою трохи картоплею і морквою. Що за дієта для малюків.. Цілий день голодні".

"Ще буряк варений на тертці натертий без солі та краплі олії. Жодна дитина не доторкнулася до їжі, дві дитини вирвало".

Проте є й батьки, які вважають, що таке меню дуже корисне і незабаром діти навчаться їсти такі продукти.

"Я лікар ендокринолог і дедалі частіше зустрічаюся з дитячим ожирінням. Тому дякую вам за вашу роботу!!"

"Людям завжди не подобається щось нове. Дітям усім не догодиш навіть удома. Кухарі переважно старої школи-ПТУ. Місцева влада маніпулює цінами. Наберіться терпіння, незважайте на безпідставну критику. Успіхів".

"Потрібно починати з себе, перестаньте купувати дітям, кока колу, чіпсі, чупа чупсі, Барні, у який хіматоз. Якщо їсти звичайну їжу, то діти привикають. Мої їсти кашу вівсяну з молоком без цукру і нічого, а як хтось додати цукор, не їсти".

"Також бажано, щоб вчителі та мама/тато включились у процес змін у харчуванні. Приготували щось з переліку вдома, говорили про їжу, яка подається у їдальні".

Куди скаржитися батькам учнів

Перш за все, Євген Клопотенко радить батькам передивитися норми нового харчування (зробити це можна за посиланням). Якщо їжа не відповідає прописаним там тезам, то це порушення.

Якщо у вашій школі оголосили, що там тепер складають меню за Євгеном Клопотенком. Ви можете подивитися, які страви я розробив, який вони мають вигляд та перевірити, чи схоже воно на їжу у вашій школі. Якщо є невідповідності, то це порушення,

– каже кухар.

Команда Клопотенка створила на основі розроблених рецептур детальні техкартки. Там є фото страв, покрокове приготування та інші подробиці. Все у вільному доступі за посиланням.

Якщо батьки знайшли порушення, то можуть попросити пояснень в адміністрації школи. Якщо школа не реагує – звернтайтеся до ДПСС. Для цього вони створили спеціального чат-бота у телеграмі.

Окрім того, у березня 2022 року Євген Клопотенко поїде до регіонів, де буде детально показувати шкільним кухарям, яким має бути новий раціон.

Також за дотриманням норм нового шкільного раціону стежитиме Держпродспоживслужба. Якщо отримають скарги, будуть їхати до шкіл, щоб перевірити харчові блоки та меню.

Порада! Якщо у вас є претензії до раціону дитини, просіть її робити фото, фіксуйте все та надсилайте скаргу до Держпродспоживслужби. На їхньому сайті в розділі " Звернення громадян" є всі контакти та зразок скарги.

Що відомо про нове шкільне харчування

З 1 січня школи повинні перейти на нове меню для учнів – з овочами, фруктами та іншими корисними стравами. Для цього шеф-кухар Євген Клопотенко розробив для шкіл 160 нових страв, в яких обмежено кількість солі та цукру, а збільшено кількість м’яса, овочів і фруктів.

Як будуть харчувати учнів у школі? Наразі передбачено, що меню має бути чотиритижневим для різних сезонів (осіннє, зимове, весняне і літнє). Це дозволить урізноманітнити раціон.

Ковбаси, паштети та сосиски замінять стравами з риби та м’яса. Буде більше овочів, зокрема бобових, більше фруктів, кисломолочної продукції.

Водночас "швидкі перекуси" замінять, до прикладу, на горіхи, сухофрукти та злакові батончики, які не міститимуть багато цукру.

МОЗ опублікувало рецепти нового шкільного меню. Перелік страв та рецепти для приготування у школах – читайте за посиланням.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва;

гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава.

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

продукція домашнього виробництва;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

До слова, раніше експерти з’ясували, що більша половина школярів у 2021 році харчувалася щодня в шкільній їдальні, інша половина цього не робила через те, що їм не подобається меню. Що їдять школярі – читайте результати опитування за посиланням.