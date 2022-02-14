Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що скасовувати третій рік поспіль державну підсумкову атестацію означає поглибити незнання щодо якості української освіти, яка від початку пандемії й так зазнала суттєвих втрат.

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Що відомо про скасування ДПА

Українці створили петицію, у якій йдеться про те, що у зв’язку з епідемією коронавірусу та запровадженням дистанційки в областях, варто скасувати ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів. Мовляв, учні отримали мало часу для засвоєння програми з такою формою навчання.

Протягом тижня петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер Офіс президента має повідомити про початок розгляду. Після цього у Володимира Зеленського буде 10 днів, аби розглянути петицію.

А вже 10 лютого до Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій було направлено на розгляд проєкт закону, який пропонує скасувати ДПА для одинадцятикласників у школах.

Освітній омбудсмен проти скасування ДПА

Проте освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначає, що у минулих роках скасування ДПА для учнів було вимушеним кроком у зв’язку з епідемічною ситуацією.

Скасовувати третій рік поспіль цей важливий інструмент оцінювань навчальних результатів учнів базової та старшої школи, на мою думку, означає поглибити незнання щодо якості української освіти, яка від початку пандемії й так зазнала суттєвих втрат,

– пояснив він.

Горбачов звернув увагу на те, що цьогорічні одинадцятикласники були випускниками 9 класів на початку пандемії й також не складали тоді ДПА. Тобто фактично їхні освітні результати на рівні базової та старшої школи залишаються не оціненими, й ні заклади освіти, ні держава не можуть наразі порівняти результати їхніх знань до та під час пандемії.

"Ми не знаємо, скільки триватиме пандемія, і якщо щороку скасовувати ДПА для одинадцятикласників, навіть якщо вони складають ДПА в базовій школі – це не дозволить об’єктивно оцінювати здобуті знання та розуміти масштаб освітніх втрат", – додав він.

На думку Горбачова, частина випускників-одинадцятикласників складають ЗНО лише з тих предметів, по яких вони посилено готувалися, частина не складають ДПА та ЗНО взагалі, оскільки не вступають до українських вишів або планують вчитися за кордоном.

Не маючи результатів ДПА, які дозволяють оцінити якість знань в абсолютному вимірі, а не лише у вигляді відносних рейтингів ЗНО, ми втрачаємо можливість мати об’єктивну картину знаннєвих втрат по країні,

– додав омбудсмен.

Також він підкреслив, що для системи освіти важливо після кожного рівня освіти чітко знати, чому саме навчилися наші діти, де у знаннях є прогалини, щоб розуміти, що змінювати в освітній системі та методиках. ДПА в цьому і допомагає.

Омбудсмен звернувся до МОН та депутатів

Тому Сергій Горбачов звертаюся до народних депутатів та до Міністерства освіти і науки із закликом ще раз ретельно зважити всі "за" і "проти" і не скасовувати державну підсумкову атестацію у 2022 році.

До слова, МОН опублікувало перелік предметів, з яких потрібно успішно пройти незалежне зовнішнє оцінювання, щоб вступити до університету. Так, першим предметом, необхідним для кожної спеціальності, є українська мова.

Текст публікації Сергія Горбачова:

У 2020-2021 роках скасування ДПА для здобувачів освіти було вимушеним кроком у зв’язку з епідемічною ситуацією. Скасовувати третій рік поспіль цей важливий інструмент оцінювань навчальних результатів учнів базової та старшої школи, на мою думку, означає поглибити незнання щодо якості української освіти, яка від початку пандемії й так зазнала суттєвих втрат.

Варто звернути увагу, що цьогорічні одинадцятикласники були випускниками 9 класів на початку пандемії й також не складали тоді ДПА. Тобто фактично їхні освітні результати на рівні базової та старшої школи залишаються не оціненими, й ні заклади освіти, ні держава не можуть наразі порівняти результати їхніх знань до та під час пандемії.

Ми не знаємо, скільки триватиме пандемія, і якщо щороку скасовувати ДПА для одинадцятикласників, навіть якщо вони складають ДПА в базовій школі – це не дозволить об’єктивно оцінювати здобуті знання та розуміти масштаб освітніх втрат.

Не маючи результатів ДПА, які дозволяють оцінити якість знань в абсолютному вимірі, а не лише у вигляді відносних рейтингів ЗНО, ми втрачаємо можливість мати об’єктивну картину знаннєвих втрат по країні.

Для системи освіти важливо після кожного рівня освіти чітко знати, чому саме навчилися наші діти, де у знаннях є прогалини, щоб розуміти, що змінювати в освітній системі, змісті освіти, методиках. ДПА і є тим інструментом, який дозволяє оцінити результати.

Я усіляко підтримую дії уряду та МОН, які розпочали організаційну підготовку для проведення освітніх вимірювань: створюватимуться екзаменаційні центри, планується адаптація програмного забезпечення та інші заходи. Але інформація про рівень знань українських школярів потрібна вже тут і зараз. Саме цю інформацію надає ДПА.

Тому звертаюся до народних депутатів та до Міністерства освіти і науки України із закликом ще раз ретельно зважити всі "за" і "проти" – і не скасовувати державну підсумкову атестацію у 2022 році.