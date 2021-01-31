Чому корисно знати більше однієї іноземної мови: результати дослідження

Вчені американських університетів провели дослідження, в якому виявили зв'язок між вивченням кількох іноземних мов та розвитком когнітивних здібностей.
Джерело: Scientific Reports
Результати дослідження показали, що вчитися розмовляти щонайменше двома мовами в ранньому дитинстві – корисно для розвитку уваги та розумової гнучкості.
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В експерименті взяли участь 127 людей, яких поділили на дві групи:
Групам запропонували поспостерігати за картинками, які змінювали одна одну на екрані.
Виявилось, що кількамовні учасники швидше помічають зміну зображень. Крім цього, вони краще контролюють свою увагу, легко переходять з однієї картинки на іншу.
Вчені пов'язали ці властивості з тим, що таким людям доводиться з дитинства збирати та обробляти більшу кількість інформації.
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Особливо переваги помітні в тих людей, які навчалися кільком іноземним мовам у віці до трьох років. Перебуваючи в трохи складнішому мовному середовищі, вони звертають увагу не тільки на мову, але й на жести та зміни в міміці інших людей.
З дитинства вони збирають більше візуальних даних та вміють краще обробляти нову інформацію.