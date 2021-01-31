Вчені американських університетів провели дослідження, в якому виявили зв'язок між вивченням кількох іноземних мов та розвитком когнітивних здібностей.

Джерело: Scientific Reports

Результати дослідження показали, що вчитися розмовляти щонайменше двома мовами в ранньому дитинстві – корисно для розвитку уваги та розумової гнучкості.

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В експерименті взяли участь 127 людей, яких поділили на дві групи:

ті, хто вивчав кілька іноземних мов в ранньому дитинстві;

в ранньому дитинстві; ті, хто вивчав одну або жодну іноземну мову.

Групам запропонували поспостерігати за картинками, які змінювали одна одну на екрані.

Виявилось, що кількамовні учасники швидше помічають зміну зображень. Крім цього, вони краще контролюють свою увагу, легко переходять з однієї картинки на іншу.

Вчені пов'язали ці властивості з тим, що таким людям доводиться з дитинства збирати та обробляти більшу кількість інформації.

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Особливо переваги помітні в тих людей, які навчалися кільком іноземним мовам у віці до трьох років. Перебуваючи в трохи складнішому мовному середовищі, вони звертають увагу не тільки на мову, але й на жести та зміни в міміці інших людей.

З дитинства вони збирають більше візуальних даних та вміють краще обробляти нову інформацію.