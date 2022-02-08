Директорка Українського державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова зазначила, що, незважаючи на пандемію COVID-19, Україна залишається однією з найбільш популярних країн у світі для здобуття вищої освіти.

До теми Оприлюднили новий рейтинг українських вишів: хто потрапив у десятку лідерів

За її словами, через складнощі, з якими доводиться стикатися іноземним абітурієнтам під час оформлення візи, а також публікацій у ЗМІ про загострення ситуації на кордоні з РФ, реальна кількість іноземних студентів, які обрали Україну для навчання, на жаль, менша, ніж кількість зареєстрованих запрошень.

Чому іноземні студенти їдуть на навчання до Україні

Спеціалісти Українського державного центру міжнародної освіти запитали іноземних студентів, чому вони вибрали Україну, і отримали такі відповіді:

якість освіти – 43,5%,

вартість навчання – 39,1%,

визнання диплому на батьківщині – 52%,

“я хотів навчатися в Європі” – 52%,

можливість отримання практичного досвіду – 34%.

Для англомовних студентів (зокрема, студентів із Індії, Нігерії, Туреччини) вартість навчання є однією з основних причин вибору України, у той час як для іноземних студентів, які навчаються українською мовою (зокрема студентів із Марокко, Китаю) вирішальну роль відіграє можливість навчання в Європі і визнання диплому на батьківщині.

Якою мовою ведеться навчання для іноземців:

англійською мовою – майже 56%;

змішана форма викладання – майже 18%;

російською мовою – 16%;

українською мовою – близько 10%.

Шаповалова розповіла, що, на відміну від європейських, українські університети зазвичай не надають стипендії іноземним студентам, і, відповідно до українського законодавства, під час навчання вони не мають можливості працювати навіть частково.



Чому іноземці обирають для навчання українські виші / Дані УДЦМО

Однак, вартість навчання за медичним напрямом в університетах країн ЄС набагато вища, що приваблює іноземців до України. Саме медицина є найпопулярнішою спеціальністю, яку вибирають іноземні абітурієнти.

Які спеціальності обирають іноземці

Найбільш популярними серед іноземних абітурієнтів спеціальностями були:

222 Медицина – 11,7 тисяч заяв;

073 Менеджмент – 5 тисяч заяв;

051 Економіка – 1,7 тисячі заяв;

221 Стоматологія – 824 заяви;

122 Комп’ютерні науки – 792 заяви.

Навчанням на підготовчих (мовних) курсах / факультетах цікавилися 37 тисяч іноземців, в основному з таких країн, як Нігерія, Марокко, Алжир, Індія, Пакистан тощо.



З яких країн студенти вступають до українських вишів / Дані УДЦМО

За словами експертки, основними конкурентними перевагами, що зумовлюють вибір України серед іноземних студентів, залишаються співвідношення якості і вартості навчання, а також визнання українських дипломів за кордоном.

До слова, у Києві офіційно розпочав свою роботу Американський університет. Уже в березні у ньому начитимуться перші студенти, а одним із викладачів буде лауреат Нобелівської премії з економіки Вернон Сміт. Що відомо про навчання в цьому виші – читайте у статті.