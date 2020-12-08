У МОН запевняють, що роль іноземних студентів дуже важлива в освітньому процесі кожного закладу освіти. Адже це не лише престиж та інвестиції в економіку країни, це також обмін досвідом. Адже, згідно з дослідженням, понад 40% іноземних студентів обрали українські виші через якість навчання.

Про це свідчать результати дослідження привабливості української вищої освіти для іноземних студентів. Презентація дослідження відбулася за участі заступника Міносвіти Андрія Вітренка, повідомляє пресслужба МОН.

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Для чого проводили дослідження? Головна мета дослідження – виявити проблеми, пов’язані з інтеграцією іноземних студентів до закладів вищої освіти України.

Ми маємо боротися за гарну репутацію: забезпечувати високу якість навчання та створювати комфортні умови для прибуття, навчання й дозвілля іноземних студентів,

– зазначив Андрій Вітренко.

Результати дослідження про навчання іноземних студентів в Україні

Чому іноземні студенти обрали українські виші

Понад 40% іноземних студентів обрали виші України через якість навчання;

40-60 % опитаних іноземців вибрали навчання в Україні через вартість навчання;

35% опитаних обрали українську освіту через легкість визнання диплома на батьківщині;

а 42% – через бажання навчатися в одній із європейських країн.

А на питання "Як іноземці подавали документи на отримання запрошення на навчання?" вони відповіли так: 73,03% скористалися послугами рекрутингових компаній, і лише 1,12% безпосередньо працювали із сайтом ЗВО, який обрали для навчання.

Як іноземці дізналися про Україну

за порадою друзів – 50,7%;

через приватну рекрутингову компанію – 30,7%;

через сайт – 5,2%.

З якими перешкодами стикаються іноземні студенти? 72,3% мали проблеми з отриманням віз та інших документів для прибуття до України. А 50% опитаних хочуть, щоб відбулося покращення умов проживання в гуртожитках.

Цікаво, що від 1 до 3 місяців іноземці витрачають на отримання візи, щоб приїхати в Україну. А витрачають підготовку документів із метою отримання візи від 500 до тисячі доларів.

З огляду на результати проведеного дослідження, Український державний центр міжнародної освіти пропонує такі заходи: