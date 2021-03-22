Чому фінансова грамотність має бути основною навичкою кожного підприємця: 5 причин

Компанії, які надають практично однакові послуги на ринку, часто мають суттєві розбіжності у показниках прибутків. Це зумовлено низкою чинників, та головним завжди є рівень фінансової грамотності саме керівників підприємств.

Фінансова грамота власників бізнесу передбачає поглиблені знання щодо управління ресурсами підприємства. Вміння керувати грошима забезпечує рентабельність та ефективність роботи компаній, а також надійну опору в прийнятті рішень.

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Чому це важливо

Наприкінці 2019 року американська компанія СВ Insights провела опитування серед колишніх власників бізнесу, завдяки якому визначила 20 найпоширеніших причин провалу та банкрутства підприємств.

Основною причиною закриття бізнесу 29 відсотків респондентів назвали нестачу грошей. Ще 18 відсотків зазначили, що мали проблеми з раптовим підвищенням цін на первинну сировину та витратами на інструменти виробництва.

47 відсотків колишніх підприємців взагалі не змогли назвати причин свого банкрутства. Розпочинаючи власну справу, на кону знаходиться не тільки сам бізнес та фінанси його керівника, але й робочі місця найманих працівників.

Головною метою будь-якого стартапу є знаходження унікальної ніші та власного місця на ринку. Фінансово грамотний підприємець завжди зможе прийняти розумне рішення, яке буде підкріплене його знаннями про гроші.

Імовірність успіху таких проєктів набагато більша, ніж у стартапів, керівники яких не знають навіть основ фінансової грамотності.

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5 причин

Мільйонам підприємців по всьому світу все ж вдається втримати власний бізнес на плаву, навіть не знаючи про відмінність між складним та простим відсотком у розрахунках.

Однак, досягти набагато кращих результатів та організувати ефективнішу роботу вони змогли б саме завдяки підвищенню рівня власної фінансової грамотності.

Бізнесмени, які вміють правильно розпоряджатися ресурсами та знають якнайбільше про фінансовий ринок, отримують в рази більші прибутки.

#1 Правильне бюджетування

Прогнозування у бізнесі – це те, чого неможливо зробити без бюджетування. Фінансово грамотний підприємець стежить за бюджетом компанії цілий рік та досягає поставленої мети.

Якщо ви займаєтеся виробництвом ялинкових іграшок, але раптом постачальник сировини відмовляється надавати свої послуги через брак матеріалів, то ви втрачаєте можливість заробітку, адже не маєте наперед продуманої альтернативи.

Правильне бюджетування дозволяє спрогнозувати всі можливі сценарії подій та допомагає приймати термінові рішення, як правильно діяти в непередбачуваних ситуаціях.

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#2 Кредитні гроші

Більшість бізнес-імперій та навіть цілі країни живуть за рахунок боргів. Правильно використовувати кредитні кошти, вчасно сплачувати заборгованість та керувати процесом можна лише за умов високого рівня фінансової грамотності.

Кредити не обов'язково мають бути чимось страшним, а навпаки – давати підприємствам низку переваг. Керівники можуть отримати додаткові ресурси для закупівлі необхідного обладнання, транспорту чи виплат зарплатні в скрутні часи.

#3 Критичне мислення

Фінансова грамотність для підприємця є інструментом критичного аналізу. Реорганізація роботи компанії та підвищення доходів напряму залежать від вміння співставляти прибутки та витрати, розбиратися в грошових потоках та фінансових коефіцієнтах, а також у звітах бухгалтерів.

#4 Рентабельність бізнесу

Видрукувати всю звітність варто за допомогою принтерів Canon серії MegaTank. Пристрої прості у використанні та обслуговуванні, адже друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

Не можна розраховувати на успіх в довгостроковій перспективі, якщо ви керуєте бізнесом без застосування всіх можливих фінансових інструментів.

Отримавши невеликі чи тимчасові перемоги, не варто зупинятися на досягнутому. Безліч стартапів часто стикаються з труднощами, коли на певному етапі розвитку бізнесу просто не мають професійного керівництва, через що й припиняють своє існування.

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#5 Лідерство і контроль

Без високого рівня фінансової грамотності підприємець не зможе ефективно управляти колективом. Працівники не сприйматимуть керівника як лідера, якщо той не вміє розпоряджатися навіть власними грошима.

Крім того, існує безліч прикладів, як самі ж бухгалтери та працівники обдурювали підприємців, крадучи доволі великі суми грошей. Власник бізнесу навіть не підозрював про те, що коїться, бо не контролював, куди рухаються його гроші.

Фінансово грамотні підприємці завжди є лідерами для свого колективу та прикладом для наслідування. Вони викликають повагу до себе та знають все про колообіг фінансів компанії.