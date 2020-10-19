У Верховній Раді заявили, що початкову школу та дитсадки не закриватимуть на карантин. Усе через те, що саме таких учнів і дошкільнят найважче вчити вдома.

Рішення є необхідним, адже йдеться про дітей, які ще не звикли вчитися. Про це заявила членкиня комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Наталія Піпа в ефірі 24 каналу.

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За її словами, для дошкільнят, учнів початкових класів та їхніх батьків дистанційне навчання є особливо складним. Піпа зазначила, що учні 5 – 7 класів є вже більш адаптованими й зможуть вчитися дистанційно, якщо їхня область потрапить до червоної зони. Натомість учнів молодшого віку батьки не зможуть залишити вдома самих.

Хто вирішуватиме, чи буде карантин

Попри рекомендації МОЗ та Міносвіти, остаточне рішення щодо карантину ухвалюватимуть місцеве управління освіти та директор школи. Як зазначила Піпа, вони краще знають про відвідуваність у конкретній школі, динаміку зростання чи спаду захворювання, а також про спроможність вчителів навчати учнів дистанційно.

Мудрий керівник школи спостерігає за ситуацією в Україні загалом та в області й дослухається до батьків. Отже, він може ухвалювати правильні рішення,

– додала депутатка.

На думку Піпи, в умовах пандемії можливість розв'язувати це питання на місцях є правильним рішенням.

Чи отримуватимуть батьки пільги або відпустку

Депутатка зазначила, що ідею про надання пільг для батьків вже обговорювали. Втім, можливості для її втілення ще не знайшли. У кожній країні це проходить по-різному.

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Як зазначила Піпа, ця законодавча база значною мірою стосується трудового кодексу, а вносити зміни до нього непросто. Через це юридично вдалого механізму вирішення такого питання ще не знайдено.