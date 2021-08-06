Вчителі наголошують, що існує понад 30 методик, покликаних допомогти дитині швидко вивчити вірш, але не кожна з них є ефективною для всіх, адже всі учні – різні.

До теми Навчання з 1 вересня: на які зміни чекати школярам та чи буде дистанційка

Так, деякі діти у 3 роки вже пам’ятають великі римовані рядки, а деякі і в 3 класі не можуть вивчити легкий вірш. І іноді батьки та вчителі не наполягають на заучуванні віршів, але це неправильна позиція.

Чому дитині варто вчити вірші

Покращення пам'яті

Чим більше дитина вчить вірші, то краще та швидше запам’ятовуватиме іншу інформацію. Така навичка у початковій школі буде прекрасним підґрунтям для гарного запам’ятовування матеріалу на уроках у середній та старшій школі.

Порада! Розпочати вивчення поезії можна з легких коротких віршів, що описують певні дії дитини: про користь зарядки, важливість гігієни, вживання в їжу овочів та фруктів тощо.

Так, у процесі виконання кожної процедури просто розповідайте ці віршовані рядки, і дитина сама мимовільно буде їх запам’ятовувати.

Збагачення словникового запасу

Для початку треба обрати прості вірші, які буде легко запам’ятати. Не давайте малечі одразу великі за обсягом твори. Краще менше, але вдумливо та результативно їх вивчити.

І обов’язково запитуйте в дитини, чи знає вона значення всіх слів, та обговорюйте, що незрозуміло. Такий діалог допоможе отримати словниковий запас.

Розвиток дикції

Батьки чи вчителі є прикладом для дитини, тому вони мають звертати увагу на свою вимову, дикцію та мовлення. Бо якщо вони зроблять помилку, дитина повторюватиме за ними неправильний варіант. Особливо будьте уважними до наголосів у словах.

Формування образного мислення

Щоб сформувати образне мислення під час вивчення віршів, необхідно пояснити дитині, що варто сюжет у поезії уявляти у своїй голові.

Наприклад, можна запропонувати створити мультфільм, в якому події будуть розвиватись відповідно до тексту вірша.

Читайте також Як вчителю провести перші батьківські збори: ефективні поради

Окрім того, за словами вчителів, варто вчити з дитиною вірші з повчальним та патріотичним змістом. Вони допоможуть учням зрозуміти певні життєві ситуації та мають неперевершений виховний момент.

І обов’язково – під час вивчення віршів не забувайте про індивідуальні особливості кожної дитини. Є учні зі слуховою пам'яттю, а є із зоровою. Коли працюєте з класом, комбінуйте види робіт, щоб дітям було комфортно.