Чому дітям не варто гнатися за високими оцінками та як батькам реагувати на низькі бали

В Україні діти та їх батьки значно більше переймаються оцінками у школі, ніж в європецських країнах. Окрім того, дорослі зациклені на академічних успіхах дітей. Проте психологи стверджують, що дітям не варто гнатися за високими оцінками.

Експерти з виховання, психологи Юлія Борисова та Людмила Петрановська розповіли, як батьки мають реагувати на оцінки учнів та чому це насправді не так важливо.

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Оцінки виховують нарциса

Психологиня Юлія Борисова наголошує, що часто сучасність називають "епохою нарцисизму". Такі люди страждають на низьку самооцінку, їм дошкуляє страх, що люди побачать їх непривабливими чи невдахами. А іноді людина навіть вважає, що не гідна успіху, а її досягнення – випадковість.

За словами експертів, українці дуже зациклені на успіхах дитини та дивляться на навчання комплексно: враховують спортивні перемоги, перспективи у професії, яку чадо планує обрати, комунікативні здібності тощо.

Чому дітям не варто гнатися за високими оцінками

Старшокласник, який має високі бали в навчанні, але більше нічим більше не цікавиться, ймовірно, стане гордістю родини. Натомість у США такий підліток викликатиме занепокоєння батьків.

Дорослі часто заохочують гарні оцінки та сварять за погані. Або демонструють дитині, що люблять її, лише якщо у щоденнику високі бали.

Через це хлопчик чи дівчинка починають підсвідомо вважати, що оцінка – це не наслідок перевірки їхніх знань та вмінь, не свідчення зусиль та здібностей, а така собі вартість,

– каже Юлія Борисова.

Чому так? Бо оцінки не завжди вказують на старання. Наприклад, деякі вчителі можуть поставити погану оцінку лише за забутий вдома зошит.

Так, школяр зростає і думає, що слід "продати себе дорожче", створити образ, який можна оцінити, а не кимось стати. І виправити таке самовідчуття, підвищити самооцінку в дорослому віці дуже важко.



Учні намагаються отримати кращі оцінки / Фото "Освіторія"

Окрім того, батьки мріють, щоб дитина вступила до вишу, бо це означатиме, що вони – "гарні батьки". Українцям чомусь важливо дати дитині вищу освіту.

Слово "змушую" краще замінили на "мотивую"

Сімейна психологиня Людмила Петрановська додає, що дуже популярне нині слово "мотивувати" в уяві батьків – це лише заміна слову "змушувати".

"Раніше мами й тати питали: як примусити дитину вчитися та отримувати гарні оцінки? Нині вони питають: чим мотивувати? У цьому слові вже закладено відповідь: робити це з якоюсь метою", – каже психологиня.

За її словами, щоб мотивувати дитину вивчати математику, слід зробити цей предмет і сам процес навчання привабливим. Адже якщо учневі цікаво, він почувається успішним.

Проте зробити однаково привабливими та потрібними всі шкільні дисципліни – нереально. Тож батьки такими "мотиваціями" будуть силоміць напихати дитину знаннями, які вона вивчить на час до контрольної, а потім забуде,

– заявила вона.

Психологиня стверджує, що на карантині діти, які гарно вчаться, "ожили". Бо вони перестали тягати по гуртках, репетиторах, є час займатися тим, чим хочеться.

Тож, за словами експертки, якщо батьки прагнуть, щоб дитина отримала золоту медаль, їхні очікування нереальні, а відповідь "навіщо" лише одна: це особисті бажання тата й мами, а не дитини.

Психологиня додає, що погана оцінка – це не провина, а симптом, що матеріал не засвоєно. Чому? Бо:

незрозуміло,

раніше були прогалини,

погане самопочуття,

не цікаво,

конфлікт з учителем,

важкі переживання, які відволікають, тощо.

І з цим треба розбиратися.

У нас відбувається зміщення мотивації з мети на спосіб: цікавлять оцінки, а не навчання. Формальна ознака, а не реальні компетенції. Часом дорослих ще цікавить акуратно записане домашнє завдання,

– наголошує Людмила Петрановська.

І така "гонитва" за оцінками погано позначається на учнях. Сучасні діти вже в початковій школі нічого не хочуть робити в класі заради задоволення, не на оцінку. Або ж страждають, якщо їм нічого не поставили за урок.

Як це змінити

Психологиня вважає, що треба відпустити контроль за оцінками і давати дитині свободу.

Найперше – треба ходити до школи.

Якщо дитині у школі нестерпно – треба тоді розібратися, що не так з колективом чи учителями.

Якщо є конфлікт – допоможіть дитині або змініть школу.

Якщо є бажання вчитися, але прогалини – найміть репетитора.

Якщо дитині взагалі не підходить колективне навчання – переводимо на домашню форму навчання.

Окрім того, психологиня радить батькам допомагати з домашнім завданням лише тоді, коли їх просять про це діти, а не вчителі.

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Що робити, якщо дитина не хоче вчитися? В такому випадку завдання батьків – донести до малечі, що освіта – це можливість і шанс. Навчіть дитину організовувати себе, час, розставляти пріоритети, перевіряти інформацію.

Батьки мають зробити все, щоб дитина, яка хоче вчитися, мала таку змогу: не вважала, що щось їй недоступне, що вона не здібна чи предмет надто складний. Якщо перепон немає, тоді скажіть твоя освіта – твій вибір. Не хочеш – не вчися, але ходи на заняття,

– підсумовує Людмила Петрановська.

Для чого просто ходити на уроки? За словами психологині, комусь почнуть дошкуляти погані оцінки, і він візьметься за розум, а хтось спокійно ставитиметься та звикне.

Але є й інші способи показати себе. Наприклад, позашкільні заняття, але і вони мають бути в радість.

І обов'язково розкажіть дитині, що чимало людей, які отримували низькі бали у школі, стають видатними особистостями, митцями, дослідниками, чудовими керівниками. Таких прикладів — безліч. І вірте в своїх дітей.