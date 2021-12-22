Чому діти втрачають інтерес до навчання та як це подолати: 10 порад для батьків

Чи не кожна дитина стикалася з проблемами з навчанням. Вони можуть бути як незначними, так і серйознішими – через невдачі дитина може відвернутися від освіти та втратити до неї інтерес. Як допомогти школяреві повернути бажання навчатися – у матеріалі.

Важливо спостерігати за тим, як дитина навчається та як почувається. Добрі стосунки та обговорення проблем можуть запобігти катастрофічному зниженню успішності дитини.

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Причини, чому діти можуть втратити інтерес до навчання, різноманітні. На що варто звернути увагу батькам та як їм допомогти школярам, розповіли експерти з домашньої освіти та розвитку дитини Spielgaben.

Труднощі з концентрацією

Проблема

Коли дитині важко всидіти на місці, зосередитися, читати чи слухати, це, безперечно, може серйозно вплинути на її успішність та засвоєння інформації.

Часто діти з низькою концентрацією не можуть зайнятися чимось послідовним, нормально реагувати на будь-які ситуації, завершити будь-яку роботу та навіть знайти друзів.

Низька концентрація погіршує успішність / Фото Unsplash

Розв’язання проблеми

Допомогти школяреві з низькою концентрацією можна за допомогою гри. Можна записати дитину на спортивну секцію – так дитина зможе побачити, що означає працювати в команді, а також зможе виплеснути енергію, яка заважає їй бути посидючою.

Якщо проблема дійсно серйозна, а дитина не може впоратися зі своєю неуважністю, варто звернутися до фахівця, який зможе врегулювати рівень концентрації та імпульсивності.

Дискомфорт в оточенні

Проблема

Школа і навіть домашнє навчання можуть стати тригером для дитини. Школяреві може бути незручно чи некомфортно в обставинах, які є навколо нього. Причинами дискомфорту може бути:

Шум

Несприятливий простір для навчання

Брак потрібного обладнання

Особисті відносини між учнями

Деякі фактори можуть вплинути на навчання / Фото Unsplash

Розв’язання проблеми

Дитину треба забезпечити усім необхідним для навчального процесу. Переконайтеся, що є певна зона для навчання та її достатньо, щоб стимулювати школяра та залучати його до навколишнього середовища. Також варто забезпечити достатнє освітлення та фіксоване місце для навчання – так дитина асоціюватиме цю зону виключно зі здобуттям знань.

Якщо дитину непокоять стосунки зі своїми однокласниками, спробуйте проговорити те, що її нервує та запропонувати раціональне розв’язання проблеми. Якщо учня ображають у класі, варто звернути на це увагу вчителя.

Нелюбов до шкільних предметів

Проблема

Ніхто не може обожнювати усі предмети – хтось тяжіє до літератури, а комусь подобається фізика. Проте ігнорувати базові знання, які надаються у школі – не найкраща ідея для школяра.

Розв’язання проблеми

Заохочуйте дитину вивчати те, що її цікавить, проте зверніть її увагу на те, що усі предмети – важливі. Наприклад, якщо учень не любить математику, то варто говорити йому про те, що розрахунки та вміння лічити знадобиться в майбутньому, навіть якщо зараз здається, що предмет – зовсім не потрібен.

Нелюбов до предмета погіршує успішність / Фото videohive

Відсутність відчуття виклику

Проблема

Часто здібні діти не відчувають труднощів з навчанням, тому не докладають зусиль. Це можу спричинити незацікавленість у подальшому навчанні. Такі учні часто віддаляються від виконання завдань, пояснюючи це тим, що їм нудно.

Розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом буде дати дитині складніше завдання, ніж зазвичай, чи попросити про це вчителя – створити виклик дитині, яка з легкістю розв’язує задачі.

Також можна встановити завдання із конкретними часовими рамками на їх вирішення – запропонувати дитині довести, що вона може розв’язати всі проблеми в рекордні строки. Це допоможе змусити їх мотивувати їх і просунутися трохи далі.

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Зневіра у своїх силах

Проблема

Якщо предмет чи тема занадто складні для дитини, вона також може втратити до них інтерес. Причиною такої поведінки також може стати невдалий попередній досвід – отримавши "двійку" за попередню тему, учень, скоріш за все, від початку буде критичніше налаштований до виконання наступних завдань, аргументуючи це тим, що це "не його предмет".

Втрата віри у свої сили погано впливає на навчання / Фото Unsplash

Розв’язання проблеми

Варто зацікавити дитину у подальшому навчанні – створити мотивацію, яка могла б зберегти концентрацію дитини. Запропонуйте вчителю дати дитині завдання, які не будуть ні важкими, ні надто легкими. Можливі для учня завдання допоможуть зберегти його інтерес та підвищити його впевненість.

Учня демотивує розподіл винагород

Проблема

Оцінювання роботи школяра може сильно вплинути на його бажання навчатися. Якщо дитина не буде відчувати, що оцінка – заслужена чи варта докладених зусиль, вона, скоріш за все, буде менше зацікавлена у роботі. Також на продуктивність може вплинути непотрібність інформації, яка з’являється у тестах чи завданням.

Розв’язання проблеми

Вчителям варто переконатися, що вони винагороджують зусилля школярів належним чином і що винагороди розподіляються відповідно до завдань, поставлених перед дітьми.

Якщо учень не виконав встановлені критерії, яких він повинен досягти, варто заохотити його та переглянути роботу в більш захопливий і цікавий спосіб.

Погані оцінки зменшать бажання школяра вчитися / Фото Dalia Maeroff

Особливі потреби дитини

Проблема

Діти з інтелектуальними, когнітивними, поведінковими, розвитковими або психічними проблемами можуть відчувати ряд проблем:

Порушення сну

Болі в животі

Головні болі

Діарею

Збуджену та агресивну поведінку

Відсторонення, втрату впевненості та самооцінки

Тривогу та депресію

Ці фактори можуть негативно вплинути на концентрацію та посидючість, а також погіршити психологічний стан дитини.

Розв’язання проблеми

Важливо визначити, чи є в дитини проблеми в такому ключі. Варто звернутися до фахівців, якщо школяр все ж має певні проблеми. Професійна допомога може покращити успішність учня та може залучити його до навчання.

Деякі учні потребують додаткової допомоги / Фото Unsplash

Дитина не змогла досягти мети

Проблема

Іноді учню просто не вдається досягти чогось, як би він не намагався. Після поразки дитина може втратити бажання вчитися.

Розв’язання проблеми

Не варто висловлювати негативних коментарів щодо дитячої невдачі – краще заохотити школяра зосередитися на предметах, в яких він дійсно може досягти успіху.

Покажіть, що невдачі – не кінець світу / Фото Unsplash

Погані стосунки із вчителями

Проблема

Не всі люди можуть добре контактувати – і відносини між учнем та викладачем не є винятком. Через конфлікти дитина може принципово відмовлятися виконувати завдання.

Погані відносини з учителем не покращують навчання / Фото Freepic

Розв’язання проблеми

Варто проговорити з дитиною проблему та спробувати зарадити раціональною порадою, як краще взаємодіяти з вчителем. Можна запропонувати учню поглянути на конфлікт з іншого ракурсу та пошукати розв’язання проблеми разом.

Стиль роботи не підходить дитині

Проблема

Навчання для кожного учня відбувається по-різному, тому підхід, який використовують у школі може не підійти дитині.

Розв’язання проблеми

Якщо дитина навчається в школі, варто поговорити із вчителем про труднощі, які має школяр під час навчання, і чому. Варто спробувати знайти спосіб спільної роботи, щоб ваша дитина стала активним учнем, а не пасивним.

Варто знайти підхід до дитини / Фото Unsplash