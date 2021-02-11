Чому у дітей немає мотивації до навчання та до чого тут суїциди школярів у Японії

Проблеми з навчанням дітей турбують багатьох батьків. І якщо деякі діти можуть побороти це, то інші – через брак сил, мотивації чи реальні проблеми у навчання вчиняють самогубство.

Так, нещодавня історія 13-річної японки, яка покінчила з життям, сколихнула весь світ. Дівчина одного ранку одягнулася та пішла на уроки. А вже ввечері її знайшли мертвою біля багатоповерхівки. Експерти припускають, що все через навчання.

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Чому одним дітям подобається навчатися, а іншим – ні

Професорка інституту нейронаук університету Каліфорнії Сильвія Бандж запевняє, що досі ніхто не вивів універсальної формули, чому один школяр із запалом проводить дні та ночі за книжкою, а інший – не хоче навчатися.

За словами дослідниці, у світі нейронаук мотивація – це результат передачі сигналів нейронів із певних областей мозку до інших. Це викликає викид хімічних речовин у області, які поєднують емоції, пам'ять і відчуття задоволення або нагороди.



Мотивація дітей до навчання / Фото mamazone

Вчені Гарвардського університету виділяють два типи мотивації: один спрямований на очікувану винагороду, а інший – на обережність. "Ми можемо бути мотивовані або на пошук задоволення або на уникнення небезпеки", – каже Сильвія Бандж.

Цікаво, мотивуючі переживання викликають дофаміновий сплеск, який сигналізує про передчуття задоволення.

Як тільки основні потреби дітей задоволені, вони отримують внутрішню мотивацію від дослідження, активної участі в іграх і досягнення успіху від виконання будь-якого завдання – чи то грюкання ложкою, чи розв’язування прикладів,

– додає експертка.

Отож, діти, які знаходяться у безпечному, сприятливому і передбачуваному середовищі, розвивають здорові системи мотивації, що спираються на баланс бажання і симпатії.

І навпаки, якщо діти не мають підтримки від батьків чи оточуючих, в них низький рівень мотивації. Як правило, саме підлітки особливо чутливі до негативного зворотного зв'язку. А надмірний стрес і відсутність позитивних соціальних зв’язків можуть похитнути систему мотивації.

Самогубства серед школярів Японії

У ЗМІ часто говорять про цілодобове навчання навколо японських учнів – мовляв у цій державі така жорстка освіта, що учням й виспатися немає часу.

Чи справді освіта у Японії така жорстка? Школа там відповідає за освіту добре вихованих дітей з інтеграцією правильної моралі і фізичної сили, які роблять слушні судження, та гуманних і щедрих дітей, що солідарні з суспільством.

Але в той же час тиск освітньої системи у Японії незрівнянно вищий, ніж у країнах Європи. "Коли дитина вступає до початкової школи, вона вчиться новим цінностям", – каже експерт.

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У Японії вважають, що більшість дітей у початковій школі повинні прагнути до завзятості, бути добросердими, сильними та здоровими, а також старанно вчитися.

Вчителі там вчать дітей докладати максимум зусиль. Також від учнів очікують як підтримки одне одного, так і критики тих, хто недостатньо старається.

Чотири основні цілі морального навчального плану в Японії:

старанність,

витривалість,

вміння приймати рішення у важких справах,

щира відданість справі.

"Класний керівник визначає рамки для правил роботи у класі. Застосування правил залежить від учнів класної спільноти і їх стосунків з колегами", – додає директорка школи Хіроказу Осако.

А професор університету Хоккайдо каже, що в Японії від депресії страждає кожен 12-й учень початкової школи і кожен 4-й – середньої. Саме депресія, на думку дослідника, стає причиною великої кількості дитячих самогубств.

У передсмертних записках дітей можна прочитати: "боюся іспиту", "вилаяла вчителька" тощо. Бувають й інші причини. Через цькування однокласниками щорічно у Японії вчиняють суїцид приблизно півтори сотні школярів.