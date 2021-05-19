Дослідження показують, що працівники, які переживають фінансові негаразди, у п'ять разів частіше не виконують своїх щоденних обовязків та мають погані стосунки з колегами. Експерти називають 5 причин, чому підприємці повинні обговорювати тему грошей з найманими працівниками.

Цікаво Що робити, якщо постійно думаєш про гроші: 3 стратегії від психотерапевта

Ефективність праці

В інтересах кожного власника бізнесу має бути зниження фінансової напруги серед підлеглих. Засновниця компанії Workforce Buddy Енн-Марі Хедлі розповідає, що складні грошові ситуації найманих працівників негативно впливають не тільки на їх психічне здоров'я, але й суттєво знижують ефективність роботи цілого підприємства.

Окрім цього, складне фінансове становище змушує людей утричі частіше шукати вакансії в інших компаніях, що підвищує плинність кадрів і збільшує витрати підприємців на набір нового персоналу та навчання.

Фінансовий стрес знижує ефективність роботи / Фото Pexels

Система витрат

Часто на підприємствах наймані працівники змушені оплачувати витрати бізнесу із власної кишені. До прикладу, у багатьох компаніях існує практика відправляти людей у робочі відрядження, і лише згодом повертати їм кошти за поїздки.

Засновниця Форуму фінансового добробуту Клер Сіл розповідає, що безліч працівників не можуть оплачувати такі відрядження із власної кишені, і їм незручно повідомити про це керівництво. Така практика спричиняє додатковий стрес та формує у людей негативне ставлення до компанії.

Фінансова освіта

Хоча фінансова освіта повинна починатися із молодого віку, у школах та вишах досі відсутнє навчання фінансової грамотності.

Попри те, що роботодавець не має втручатися в особисті фінанси підлеглих, в інтересах бізнесу є допомогти працівникам у прийнятті кращих фінансових рішень, впровадити корисні інструменти та навчання, зокрема заощадженням та грошовим накопиченням.

Це знизить рівень фінансової напруги та підвищить продуктивність праці колективу.

В інтересах роботодавця є підвищення рівня фінансової грамоти колективу / Фото Pexels

Комунікація

Фінансова освіта починається з відкритого спілкування та обговорень. Клер Сіл пропонує бізнесменам зробити перший крок у знищенні табу на теми грошей, організовуючи тренінги та зустрічі, де старші колеги щиро розповідають про власні фінансові помилки. Це допоможе покращити комунікацію всередині колективу та вибудувати єдину команду.

Цікаво Виплата боргів та грошове планування: 3 кроки до фінансової грамотності

Прозорість зарплати

Підвищити фінансовий добробут працівників неможливо, якщо у них немає довіри до керівництва. Багато компаній приховують рівень зарплат, що змушує людей вагатися в об'єктивності їх доходів за виконання тої чи іншої роботи.

Прозорість та відкрите обговорення зарплат дозволяє зрозуміти колективу, що працювати потрібно на результат, щоб досягнути вищих доходів та піднятися по кар'єрним сходинкам.